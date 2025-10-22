Buque ARM Isla Tiburón zarpa rumbo a Manzanillo, lleva ayuda humanitaria para Veracruz

GENERANDO AUDIO...

El buque ARM Isla Tiburón lleva 116 toneladas de ayuda humanitaria

El Buque ARM Isla Tiburón (BAL-01) de la Secretaría de Marina (Semar) zarpó del puerto de La Paz, Baja California Sur, con destino a Manzanillo, Colima, llevando a bordo 116 toneladas de víveres y suministros que serán entregados a las familias afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos en el estado de Veracruz.

Esta misión humanitaria refleja el compromiso y la solidaridad de las Fuerzas Armadas mexicanas, bajo el lema #ParaServirAMéxico, con las comunidades más vulnerables. Cada milla que recorre el buque representa un acto de unión nacional ante la adversidad.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, los víveres y artículos de primera necesidad fueron recolectados a través de diversos centros de acopio instalados en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Entre los productos transportados destacan alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene y ropa, los cuales serán distribuidos por vía terrestre una vez que la embarcación arribe a Manzanillo.

La ayuda se dirigirá a las zonas más afectadas por las inundaciones y deslaves provocados por las intensas lluvias recientes en la región. La operación forma parte del Plan Marina, un programa permanente de apoyo civil en casos de desastre que busca proteger la vida y el bienestar de la población mexicana.

Con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue de manera oportuna y directa a quienes más lo necesitan, se han establecido rutas terrestres, así como puentes aéreos y marítimos que permiten el acceso a zonas de difícil acceso. Estas operaciones se realizan en coordinación con los Mandos Navales en conjunto con autoridades estatales y municipales

Con este esfuerzo conjunto, la Semar reafirma su compromiso de servir al país, llevando esperanza y ayuda solidaria a quienes más lo necesitan.