Fotos: Secretaría de Marina

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, conocido como el “Caballero de los Mares”, zarpó desde Nueva York para realizar pruebas de aceptación en la mar durante 72 horas, tras concluir trabajos de mantenimiento mayor en astilleros estadounidenses.

La Secretaría de Marina informó que las maniobras forman parte de los ensayos para verificar que todos los sistemas y equipos del navío operen de acuerdo con las normas internacionales antes de ser recibido formalmente por la institución.

El velero tiene previsto regresar el 20 de septiembre al puerto de Nueva York, tentativamente al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, donde continuará con su alistamiento previo a nuevos viajes de instrucción.

Así fue su accidente en Brooklyn

El pasado 17 de mayo, el velero sufrió un accidente al impactar contra el puente de Brooklyn, lo que dejó un saldo de dos marinos fallecidos y 22 lesionados. El hecho marcó un episodio doloroso en la historia del “Caballero de los Mares”, reconocido internacionalmente como embajador de paz y buena voluntad del pueblo mexicano.

El Buque Cuauhtémoc es un símbolo de disciplina y formación para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Desde 1982 ha navegado los cinco continentes en más de cuatro décadas de servicio, representando a México en regatas y encuentros internacionales.

En 2011, incorporó por primera vez a mujeres en su tripulación, abriendo un capítulo de inclusión en la formación naval.

