Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a la mar tras mantenimiento en NY

| 18:52 | José Pablo Espíndola | Uno TV
El Buque Escuela Cuauhtémoc regresó a la mar desde Nueva York tras mantenimiento mayor; en septiembre volverá a puerto.
Fotos: Secretaría de Marina

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, conocido como el “Caballero de los Mares”, zarpó desde Nueva York para realizar pruebas de aceptación en la mar durante 72 horas, tras concluir trabajos de mantenimiento mayor en astilleros estadounidenses.

La Secretaría de Marina informó que las maniobras forman parte de los ensayos para verificar que todos los sistemas y equipos del navío operen de acuerdo con las normas internacionales antes de ser recibido formalmente por la institución.

El velero tiene previsto regresar el 20 de septiembre al puerto de Nueva York, tentativamente al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, donde continuará con su alistamiento previo a nuevos viajes de instrucción.

[TE PODRÍA INTERESAR: ¿Qué falló en el buque “Cuauhtémoc”? EE. UU. publica informe preliminar sobre el incidente en NY]

Así fue su accidente en Brooklyn

El pasado 17 de mayo, el velero sufrió un accidente al impactar contra el puente de Brooklyn, lo que dejó un saldo de dos marinos fallecidos y 22 lesionados. El hecho marcó un episodio doloroso en la historia del “Caballero de los Mares”, reconocido internacionalmente como embajador de paz y buena voluntad del pueblo mexicano.

El Buque Cuauhtémoc es un símbolo de disciplina y formación para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Desde 1982 ha navegado los cinco continentes en más de cuatro décadas de servicio, representando a México en regatas y encuentros internacionales.

En 2011, incorporó por primera vez a mujeres en su tripulación, abriendo un capítulo de inclusión en la formación naval.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

“Es un montaje”: Andy López Beltrán niega haber tramitado amparos a su favor

Nacional

“Es un montaje”: Andy López Beltrán niega haber tramitado amparos a su favor

Andy López Beltrán no tendría 2, sino 3 amparos contra órdenes de aprehensión

Nacional

Andy López Beltrán no tendría 2, sino 3 amparos contra órdenes de aprehensión

Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, el abogado que promovió amparos para hijos de AMLO y defendió a Caro Quintero

Nacional

Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, el abogado que promovió amparos para hijos de AMLO y defendió a Caro Quintero

Se cumplen 8 años del sismo del 19 de septiembre de 2017: las imágenes de la tragedia

Nacional

Se cumplen 8 años del sismo del 19 de septiembre de 2017: las imágenes de la tragedia

Etiquetas: