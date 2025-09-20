Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras exitosas pruebas en el mar

| 15:58 | Benell Cortés | Uno TV
Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras exitosas pruebas en el mar
Foto: Especial

El Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” arribó este sábado al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, Nueva York, luego de concluir de manera satisfactoria las pruebas de aceptación en el mar (SAT/Sea Acceptation Tests).

Pruebas de navegación y sistemas

Durante las maniobras se verificó el funcionamiento del Sistema de Gobierno en modo normal y de emergencia, así como del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto en avance como en retroceso. También se comprobaron los enlaces de los equipos de comunicaciones exteriores y la resistencia de arboladura y jarcias, garantizando la operación del sistema de propulsión a vela.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Qué es y qué hace el Buque Escuela Cuauhtémoc que chocó en NY?; aquí la historia del ‘Caballero de los Mares’ de México]

Reparaciones y pruebas en astilleros

El pasado 17 de septiembre, el Buque Escuela zarpó de Nueva York tras concluir reparaciones en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD. Durante 72 horas de navegación, la tripulación puso a prueba mástiles, cabos y velas, refrendando la disciplina y compromiso que caracterizan a este embajador de México en los mares.

Símbolo de la formación naval

Con 43 años de servicio, el “Cuauhtémoc” se mantiene como un pilar en la formación de marinos mexicanos. Su trayectoria lo ha consolidado como emblema de disciplina, tradición y tenacidad, rindiendo homenaje al último emperador mexica.

Orgullo de México en el mundo

Tras superar las pruebas, el Buque Escuela continuará su misión de llevar un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo, representando a México con orgullo y honor rumbo al Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

“Tienes una herencia”: el engaño para robarte tu lana

Nacional

“Tienes una herencia”: el engaño para robarte tu lana

¿Dónde se construirán las viviendas del Bienestar y cómo son?

Nacional

¿Dónde se construirán las viviendas del Bienestar y cómo son?

¿Tienes credencial Inapam? Así puedes acceder a aguinaldo en 2025

Nacional

¿Tienes credencial Inapam? Así puedes acceder a aguinaldo en 2025

MC presenta demanda de juicio político contra diputada Hilda Araceli Brown

Nacional

MC presenta demanda de juicio político contra diputada Hilda Araceli Brown

Etiquetas: