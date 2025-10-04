GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Marina

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que este 4 de octubre se realizó la ceremonia de zarpe del Buque Escuela “Cuauhtémoc”, conocido como el Embajador y Caballero de los Mares, frente al muelle 86 en Hudson River Park, Nueva York.

Con ello, el navío continúa el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia 2025”, llevando el mensaje de paz y buena voluntad de México a los mares del mundo.

El acto fue presidido por el Almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, Oficial Mayor de Marina, en representación del Almirante Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México.

Lo acompañaron la Embajadora Alicia Buenrostro, el Vicealmirante Javier Araiza Urrutia, el Capitán Marco Antonio Fuentes Lovatón, el Comandante Víctor Hugo Molina Pérez, el Cónsul General Marcos Bucio Mújica y el Capitán José Fernando Meixueiro de los Santos.

Tripulación y mensaje de formación naval

Durante la lectura del parte de zarpe, el comandante del buque informó que el velero parte con 6 capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes y 66 elementos de clases y marinería. Exhortó a la tripulación a continuar con la formación de los futuros oficiales de la Armada, representando a México con honor, disciplina y espíritu naval.

El Oficial Mayor de Marina agradeció a las autoridades de Nueva York, a las autoridades estadounidenses, a la Embajada de México y al Consulado Mexicano, así como a los servicios médicos de emergencia por su apoyo y profesionalismo durante la estancia del buque en puerto.

Itinerario y homenaje a marinos caídos

En su discurso, el Almirante Escamilla recordó los riesgos que enfrentan los marinos “en puerto y en la mar” y evocó la memoria de los compañeros caídos en el suceso de mayo, subrayando la valentía y preparación de la tripulación.

Asimismo, destacó que el Velero Cuauhtémoc retomará su itinerario visitando los puertos mexicanos de Cozumel, Progreso y Veracruz, donde el 23 de noviembre de 2025 participará en las celebraciones del 200° Aniversario de la Consolidación de la Independencia de México.

Orgullo y misión internacional

Antes de zarpar, el Segundo Comandante del Cuauhtémoc dirigió un exhorto final a la tripulación, seguido por la entonación del himno del Buque Escuela Cuauhtémoc y del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, se realizaron los honores al Oficial Mayor y el toque de zafarrancho de babor y estribor, dando inicio a la maniobra de salida.

Según el comunicado, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, símbolo de la tradición naval mexicana y referente internacional de la cultura marítima, navega ahora con la fuerza del viento y el compromiso de su tripulación, llevando al mundo el espíritu de paz, buena voluntad y orgullo nacional que distingue a México.

