Die 24-jährige Maria Fernanda S. C. verließ am 22.07.23 ihre Wohnung in #Treptow–#Köpenick und wird seitdem #vermisst.



Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?



Foto & Infos: https://t.co/F6hsISpgHG



Hinweise bitte an unser #LKA:

☎️(030) 4664-912444

^tsm pic.twitter.com/T7ktMvpwAK