¿Buscas apoyo para casa? Así puedes inscribirte a Vivienda para el Bienestar

El programa Vivienda para el Bienestar apoya a la vivienda digna. Foto: Cuartoscuro

Con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna, el Gobierno de México implementó el programa Vivienda para el Bienestar. Este programa ofrece diversas alternativas para que los mexicanos puedan mejorar, comprar o regularizar su vivienda.

Los trámites para inscribirse son gratuitos y directos, sin intermediarios, y al cumplir los requisitos, se garantiza el acceso a recursos o viviendas, evitando largas filas y riesgos de fraude.

Cómo registrarse para participar en Vivienda para el Bienestar

La Conavi habilita módulos presenciales donde las personas interesadas pueden acudir para inscribirse al programa.

Durante esta fase se está realizando un censo casa por casa en zonas prioritarias para captar beneficiarios, apoyado por servidores de la nación.

Al registrarse, el solicitante recibe un folio oficial que permite seguimiento del trámite.

Requisitos para entrar al programa

Para participar, los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos establecidos por la Conavi:

Ser mayor de edad

No contar con vivienda propia

Tener identificación oficial vigente

Contar con CURP válida

Presentar comprobante de domicilio reciente

Aportar documentos que acrediten ingresos o declaración de ingresos

Aportar certificado de no propiedad

Además, el registro debe hacerse de forma personal y gratuita, sin intermediarios ni gestores.

También existen opciones para trabajadores afiliados a Infonavit y Fovissste, quienes pueden acceder al programa Vivienda para el Bienestar mediante esquemas específicos de financiamiento.

En el caso del Infonavit, se requiere contar con un empleo formal, tener al menos mil 80 puntos, no haber recibido antes un subsidio federal y cumplir con los requisitos del crédito o subsidio solicitado.

Para el Fovissste, los interesados deben ser trabajadores del Estado en activo, cotizar al fondo de vivienda, haber aportado al menos 18 meses, no tener un crédito vigente y cumplir con las condiciones del esquema elegido.

Estas opciones se deben consultar en el perfil de los trabajadores interesados de forma electrónica en páginas oficiales.

Cómo funciona Vivienda para el Bienestar

Una vez registrados, los aspirantes son evaluados por la CONAVI para determinar el tipo de apoyo que pueden recibir:

Construcción de vivienda nueva

Mejoramiento o ampliación

Regularización y escrituración de vivienda

El componente de escrituración busca apoyar a familias que habitan predios sin título de propiedad, ayudándolas a obtener documentos legales y escrituras que les den certeza jurídica sobre su hogar. Este apoyo se otorga de manera prioritaria en comunidades rurales, indígenas y zonas con rezago habitacional.

El programa entrega subsidios directos, no créditos, y se coordina con autoridades locales y estatales para asegurar la correcta aplicación de los recursos y la ejecución de obras seguras.

