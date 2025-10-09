Cabeza de Vaca acusa “persecución política” y “chicanadas” judiciales

GENERANDO AUDIO...

Francisco Cabeza de Vaca acusa persecución política. FOTO: Cuartoscuro

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, declaró que es víctima de una persecución política por parte del Partido Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes acusó de actuar con “ánimo de venganza” por no haberse sometido a lo que calificó como una política autoritaria.

A través de sus redes sociales, el exmandatario recordó que en 2019 denunció una supuesta red de corrupción y huachicol fiscal, lo que, según él, habría detonado las acciones judiciales en su contra. Cabeza de Vaca afirmó que su desafuero como gobernador fue ordenado por López Obrador, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió que se ejecutara.

El exgobernador aseguró que desde el 30 de noviembre de 2023 cuenta con un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, pero que este no ha sido resuelto de forma definitiva debido a “chicanadas procesales” atribuidas a la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Añadió que las otras dos personas involucradas en el mismo caso por delincuencia organizada ya fueron absueltas, y criticó que la FGR haya solicitado a la Suprema Corte atraer el caso, lo que calificó como un intento de mantenerlo como “rehén político”.

Cabeza de Vaca sostuvo que la historia “pondrá a cada quien en su lugar” y acusó una “captura de los poderes de la Unión” por parte del actual gobierno. Pese a lo que llamó una “burda persecución política”, afirmó que seguirá firme en sus convicciones y concluyó su mensaje con la frase: “Ni me doblo, ni me vendo”