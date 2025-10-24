Cada hora, cuatro menores son reclutados por el crimen organizado en México

GENERANDO AUDIO...

En México, cada hora cuatro menores de edad se integran a las filas del crimen organizado, según datos de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de la infancia. El caso de Derek Jair, de 15 años, detenido en Tabasco cuando intentaba disparar un fusil contra policías, es apenas una muestra del tamaño del problema.

De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, desde 2010 se calcula que entre 35 y 40 mil adolescentes son reclutados cada año por el crimen organizado. Aunque han pasado más de diez años, las cifras no han cambiado mucho.

“Son ya cientos de miles de adolescentes y hombres jóvenes víctimas de reclutamiento”, afirmó.

Según Sofía Martínez Paz, directora de Incidencia y Políticas Públicas de Reinserta, siete de cada diez adolescentes reclutados realizan actividades de sicariato, tras pasar por entrenamientos que duran de tres a siete meses. La especialista advirtió que los grupos criminales ven a los jóvenes como “futuros soldados del delito”.

Pese a la gravedad, no existen cifras oficiales sobre el número total de menores afectados por el crimen organizado. Desde 2011, el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a México tipificar el delito de reclutamiento forzado, pero hasta ahora esa medida no se ha concretado.

Martínez Paz insistió en que reconocer este delito es un paso urgente para visibilizar el impacto del reclutamiento infantil.

“Se debe tipificar porque el fenómeno ha llegado a una magnitud que necesita atención inmediata”, subrayó.

Por su parte, Pérez García enfatizó que el problema no cambiará mientras no se modifique la estrategia de seguridad y no se apliquen acciones preventivas. Ambos expertos coinciden en que los menores deben ser atendidos como víctimas, no como delincuentes.

Factores como la falta de redes de apoyo, la narco cultura en algunas regiones, la normalización de la violencia y la escasa oferta educativa agravan el panorama. “Ninguna infancia debería ser víctima de una guerra que no eligió”, concluyó Martínez Paz.

