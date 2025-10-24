Cae en Edomex el “H4”, integrante de los Beltrán Leyva

GENERANDO AUDIO...

En Tepotzotlán, Estado de México, autoridades federales detuvieron a Jair Francisco “N”, alias “H4”, presunto integrante del grupo delictivo Los Beltrán Leyva, tras un operativo conjunto entre la SEMAR, la FGR y la SSPC.

“H4” será extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

El detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico, asociación delictuosa, delitos contra la salud, uso de armas de fuego exclusivas del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades informaron que continuarán las operaciones conjuntas para garantizar la seguridad y la paz de las familias mexicanas.

Tras ser detenido, se le notificaron sus derechos legales y fue presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, donde se evaluará su situación jurídica en relación con la solicitud de extradición.

¿Quién es el “H4” hijo del “H2”?

Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4″, de aproximadamente 30 años, está vinculado a la administración de rutas de drogas, manejo de recursos y coordinación de células locales. Su detención lo coloca como un objetivo clave para las autoridades debido a su papel en la continuidad de operaciones de narcotráfico.

Se presume que es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, el “H2“, quien fuera lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit y responsable del control del narcotráfico en esa entidad y Sinaloa.

Patrón Sánchez asumió el liderazgo tras la captura de Héctor Beltrán Leyva en 2014 y fue abatido por la Marina en 2017, dejando a H4 como posible heredero de parte de su estructura operativa.