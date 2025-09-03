GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que seis personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada para el tráfico de personas en al menos cinco estados del país.

Los imputados fueron identificados como Lirio “M”, Ludwing “M”, Rogelio “G”, Jessica “M”, Daniela “R” y Marcos “C”, quienes quedaron bajo prisión preventiva oficiosa.

Operaban en Puebla, Veracruz y otros estados

De acuerdo con la investigación, los detenidos forman parte de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, con presencia en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

Las detenciones se realizaron en distintos operativos:

Lirio “M”, en Nuevo Laredo, Tamaulipas .

. Ludwing “M” y Jessica “M”, en Cárdenas, San Luis Potosí .

. Rogelio “G”, en Juárez, Nuevo León .

. Daniela “R”, en San Luis Potosí .

. Marcos “C”, en la autopista Cuacnopalan-Tehuacán, Puebla.

Juez dicta prisión preventiva

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó los elementos de prueba ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, quien resolvió la vinculación a proceso y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Durante este tiempo, la FGR deberá reunir más pruebas sobre la operación de la organización criminal. Los seis detenidos permanecerán bajo resguardo mientras avanza el proceso judicial.

