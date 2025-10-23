GENERANDO AUDIO...

Lugares donde los mexicanos perciben mayor inseguridad. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, en septiembre de 2025, el 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) sobre la percepción de inseguridad por temor al delito.

Este resultado representa un incremento estadísticamente significativo respecto a septiembre de 2024, cuando el porcentaje fue de 58.6 %, aunque no mostró variación respecto a junio de 2025.

Percepción de inseguridad por género

El estudio indicó que el 68.2 % de las mujeres y el 56.7 % de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. Estas cifras muestran que la percepción de inseguridad sigue siendo mayor entre las mujeres en comparación con los hombres.

Cajeros automáticos, transporte y calles: los lugares con mayor percepción de inseguridad

Según la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en septiembre de 2025, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

En segundo lugar, 64.9 % dijo sentirse insegura en el transporte público, seguida de 64.4 % en las calles y 57.1 % en las carreteras.

Espacio público Porcentaje de percepción de inseguridad Cajeros automáticos en la vía pública 71.7 % Transporte público 64.9 % Calles 64.4 % Carreteras 57.1 %

Estos espacios continúan siendo los puntos donde la población percibe mayor riesgo de ser víctima de un delito.

Mujeres, más inseguras en espacios públicos

La encuesta del Inegi también mostró diferencias entre hombres y mujeres. En septiembre de 2025, 77.8 % de las mujeres reportó sentir inseguridad en los cajeros automáticos y 70.6 % en el transporte público.

Por su parte, 64.8 % de los hombres manifestó inseguridad en los cajeros automáticos y 57.7 % en el transporte público.

Estas cifras confirman que la percepción de inseguridad por temor al delito es más alta entre las mujeres en la mayoría de los espacios públicos analizados.

Áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas que consideraron inseguro vivir en su ciudad fueron:

Culiacán Rosales , con 88.3 %

, con 88.3 % Irapuato , con 88.2 %

, con 88.2 % Chilpancingo de los Bravo , con 86.3 %

, con 86.3 % Ecatepec de Morelos , con 84.4 %

, con 84.4 % Cuernavaca, con 84.2 %

Por el contrario, las ciudades donde la población percibe menor inseguridad son:

San Pedro Garza García , con 8.9 %

, con 8.9 % Piedras Negras , con 15.0 %

, con 15.0 % Benito Juárez , con 15.6 %

, con 15.6 % Los Mochis , con 19.2 %

, con 19.2 % San Nicolás de los Garza, con 22.4 %

Cambios en la percepción por ciudad

En comparación con septiembre de 2024, en 33 áreas urbanas se registraron cambios estadísticamente significativos en la percepción de inseguridad. De ellas, en 4 ciudades se observó una disminución, mientras que en 29 áreas hubo un incremento.

Asimismo, frente a junio de 2025, 15 áreas urbanas reportaron variaciones relevantes: 10 con reducciones y 5 con aumentos.