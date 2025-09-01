Cámara de Diputados arrancará periodo ordinario sin nueva Mesa Directiva

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La Cámara de Diputados arrancará el nuevo periodo ordinario de sesiones sin acuerdos. Este domingo, en la sesión preparatoria, los coordinadores parlamentarios sostuvieron varias reuniones de trabajo con la intención de lograr la integración de la nueva Mesa Directiva, las reuniones no tuvieron éxito.

Los coordinadores parlamentarios dijeron que, por gobernabilidad de la Cámara de Diputados, acordaron iniciar trabajos con la Mesa Directiva actual.

“Consiste en darle institucionalidad y gobernabilidad a la Cámara, estamos en el procesamiento de la elección de la Mesa Directiva, que por ley le corresponde al PAN y vamos a lograrlo en los próximos días”

Ricardo Monreal / presidente de la Jucopo, Cámara de Diputados

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso a la Jucopo cuatro perfiles para presidir la Mesa Directiva: Margarita Zavala, Kenya López Rabadán, Germán Martínez y Federico Doring.

“Nunca es deseable en una parlamento no llegar a un acuerdo, menos deseable es enfrascarnos en situaciones que nos llevan a una rispidez sin salida […] dentro de esa propuesta es evidente que en este momento no existen condiciones para construir las dos terceras partes que nos impone como requisito la propia Constitución, y determinar el día de hoy esta solución; sin embargo, la propia Constitución nos da un espacio para abrir el diálogo dentro del margen constitucional y poder llegar a ese acuerdo”

Elías Lixa / coordinador PAN, Cámara de Diputados

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Por su parte, el PRI consideró que hay una crisis.

“Tenemos una crisis, pero que tenemos también la capacidad de salir de la misma, de cumplir con lo que dice la ley, y estar trabajando para que pronto volvamos a la regularidad, y obviamente emprendamos los trabajos que no son encomendados”

Rubén Moreira / coordinador PRI

Este lunes primero de septiembre, la Cámara de Diputados recibirá el Primer Informe de Gobierno de la administración de Claudia Sheinbaum.