Cámara de Diputados corregirá vicios de la reforma a la Ley de Amparo: Ramírez Cuéllar

Cámara de Diputados corregirá vicios de inconstitucionalidad. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados revisará y corregirá los posibles vicios de inconstitucionalidad en la reforma a la Ley de Amparo, aseguró el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El legislador explicó que la iniciativa aprobada en el Senado será discutida de nuevo en San Lázaro y que el análisis será más amplio para garantizar que los cambios respeten la protección de los ciudadanos frente al poder.

Diputados revisarán la redacción de la reforma

Ramírez Cuéllar detalló que el dictamen se revisará a fondo por los diputados. Añadió que todo lo que resulte inconstitucional deberá ser corregido.

“Vamos a revisarlo, apenas se resolvió anoche, entonces vamos a revisar cómo viene la redacción, pero todo lo que sea inconstitucional va a tener que ser solventado por la Cámara de Diputados”. Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena, Diputados

Reforma a la Ley de Amparo tendrá debate más amplio

El vicecoordinador de Morena señaló que se abrirá un debate más amplio en San Lázaro respecto al que ocurrió en el Senado. Indicó que la discusión se enfocará en:

Corregir cualquier vicio de inconstitucionalidad

Garantizar la protección de los ciudadanos frente al poder

Agilizar las resoluciones de amparo

Evitar abusos en casos de créditos fiscales, cuentas aseguradas y competencia económica

Ramírez Cuéllar sostuvo que la intención es frenar el mal uso del juicio de garantías, al que calificó como una “industria” aprovechada por grupos económicos para retrasar procesos judiciales.

No se modificarán figuras clave del amparo

El legislador morenista también aclaró que no se tocarán los artículos referentes al interés legítimo, las acciones colectivas y las medidas para evitar abusos en el juicio de amparo.