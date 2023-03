Cambian resguardo domiciliar contra mamá de Emilio Lozoya por brazalete localizador

Un juez de control ordenó cesar el resguardo domiciliar contra Gilda “N”, madre del ex director de de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por la utilización de un dispositivo de localización para continuar su proceso penal en el caso Odebrecht.

En una audiencia que inicio a las 15:15 horas del jueves y terminó a las 1:30 horas de este viernes, el juez Gerardo Alarcón estableció que la imputada no podrá salir de la Ciudad de México y seguirá siendo vigilada por personal de la Fiscalía General de la República.

Miguel Ontiveros Alonso, abogado defensor de Emilio Lozoya, señaló que se decretó el cese de esta medida de resguardo domiciliar y se mantienen, sin embargo como lo solicitó la FGR a través del ministerio público que se presentó el día de hoy otras medidas como el retiro del pasaporte para que no pueda salir del país.

El juez estableció hasta el 10 de abril el plazo para que la defensa firme el contrato con la empresa que proveerá el brazalete y el servicio de geolocalización ante la Guardia Nacional. Al final de la jornada Gilda “N” expresó su inconformidad ante la medida de seguir siendo vigilada por elementos ministeriales.

“No me parece que teniendo el brazalete, aún tenga en todo momento vigilancia, lo cual me va a generar estrés. Me parece terrible que con el brazalete siga siendo vigilada, porque hay asuntos que como mujer debemos de realizar y con la vigilancia me va a generar estrés”.

Gilda “N”, madre de Emilio Lozoya