GENERANDO AUDIO...

Se acerca la fecha del cambio de horario. Foto: Cuartoscuro

Aunque en gran parte del territorio nacional ya no aplica el horario estacional, también conocido como horario de verano, aún hay estados y municipios de la franja fronteriza en los que deberán ajustar su reloj a las 2:00 horas del próximo domingo 2 de noviembre de 2025.

¿Cuándo es el cambio de horario en México?

El artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos señala que el cambio de horario se realiza dos veces al año en nuestro país: el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre; en ambos casos la hora se modifica a partir de las 2:00 horas.

El próximo cambio de horario en México se realizará el 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 horas.

¿En qué estados aplica el cambio de horario?

En 2022 se aprobó la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos que elimina el cambio de horario en casi todo el país, excepto en los municipios de la franja fronteriza norte, esto debido a su cercanía y estrecha relación comercial con Estados Unidos (EE.UU.).

Estos son los estados y municipios en los que aún aplica el horario estacional:

Baja California: en todo el estado

en todo el estado Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe

Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo,

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Nuevo León: Anáhuac

Anáhuac Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

¿El reloj se atrasa o se adelanta el domingo 2 de noviembre?

Segundo domingo de marzo: el reloj se adelanta una hora

el reloj se adelanta una hora Primer domingo de noviembre: el reloj se atrasa una hora

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]