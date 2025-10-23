¿Te toca mover el reloj? Estados sí tendrán cambio de horario

GENERANDO AUDIO...

Municipios deberán cambiar el reloj. Foto: Cuartoscuro

El reloj volverá a modificarse a inicios de noviembre por el cambio de horario de invierno 2025; sin embargo, no se aplicará en todo el país, ya que está vigente únicamente para ciertos estados de la República Mexicana.

¿Cuándo es el cambio de horario de invierno?

Este año, el cambio de horario de invierno 2025, será el 2 de noviembre, según lo establece la Ley de Husos Horarios de México, pues se trata del primer domingo del onceavo mes.

“El horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las 2 horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las 2 horas del primer domingo de noviembre”

Por lo que el domingo 2 de noviembre el reloj de algunas zonas de México se deberá atrasar una hora.

¿Dónde se hace el cambio de horario en México?

De acuerdo con la Ley de Husos Horarios de México, la franja fronteriza con Estados Unidos, sí deberán hacer el cambio. Se enlistan los siguientes municipios en estados fronterizos:

Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León : Anáhuac

: Anáhuac Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Mientras que para los municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, del Estado de Chihuahua, acorde a sus correlativos a su franja fronteriza, se aplica el meridiano 90 grados al oeste de Greenwich

Y para Baja California, así como para los municipios de Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, del Estado de Chihuahua, acorde a sus correlativos a su franja fronteriza, se aplica el meridiano 105 grados al oeste de Greenwich.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, el reloj deberá atrasarse una hora en las zonas fronterizas donde aplica el cambio de horario. Mientras que para el resto del país el horario permanece sin cambios.