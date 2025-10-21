Caminos cerrados y reabiertos en cada estado tras afectaciones por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Personal de rescate reabre caminos tras inundaciones. Fotos: Gobierno de México

El Gobierno de México reportó avances en la reapertura de caminos afectados por las lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical 90-E, que impactó a cinco estados del país entre el 7 y 11 de octubre de 2025.

De acuerdo con el informe más reciente, se han reabierto 109 caminos en total:

44 en Hidalgo

19 en Puebla

7 en Querétaro

9 en San Luis Potosí

30 en Veracruz

Sin embargo, aún persisten cierres en algunas zonas rurales debido a deslaves, hundimientos y daños en la infraestructura carretera.

Caminos cerrados y localidades incomunicadas

El estado con mayores afectaciones es Hidalgo, que mantiene 109 caminos cerrados y 75 localidades incomunicadas. En Puebla, aún hay 19 caminos sin acceso y cinco comunidades aisladas, mientras que Veracruz reporta ocho caminos bloqueados y 39 localidades sin conexión terrestre. Por su parte, Querétaro y San Luis Potosí informaron que no hay vías cerradas ni comunidades incomunicadas.

En total, se contabilizan 109 municipios afectados en los cinco estados:

28 en Hidalgo

23 en Puebla

8 en Querétaro

12 en San Luis Potosí

38 en Veracruz

Avances en atención a la emergencia

Las labores de recuperación han utilizado más de mil 110 máquinas pesadas, 270 puentes aéreos con 50 helicópteros y la participación de más de 23 mil personas en tareas de limpieza, reparación y apoyo comunitario.

Asimismo, se han instalado 293 centros y puntos de acopio para distribuir víveres, herramientas y materiales de construcción.

Restablecimiento del servicio eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el suministro eléctrico se ha restablecido entre 96% y 100% en todas las entidades afectadas. En Hidalgo se reporta un avance de 96.6%, en Puebla y Veracruz de 99.6%, y en Querétaro y San Luis Potosí el restablecimiento ya es del 100%.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños y el restablecimiento de caminos rurales, mientras se mantiene el monitoreo por posibles nuevas lluvias en la región centro y golfo del país.