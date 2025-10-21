Caminos cerrados y reabiertos en cada estado tras afectaciones por lluvias
El Gobierno de México reportó avances en la reapertura de caminos afectados por las lluvias e inundaciones provocadas por la perturbación tropical 90-E, que impactó a cinco estados del país entre el 7 y 11 de octubre de 2025.
De acuerdo con el informe más reciente, se han reabierto 109 caminos en total:
- 44 en Hidalgo
- 19 en Puebla
- 7 en Querétaro
- 9 en San Luis Potosí
- 30 en Veracruz
Sin embargo, aún persisten cierres en algunas zonas rurales debido a deslaves, hundimientos y daños en la infraestructura carretera.
Caminos cerrados y localidades incomunicadas
El estado con mayores afectaciones es Hidalgo, que mantiene 109 caminos cerrados y 75 localidades incomunicadas. En Puebla, aún hay 19 caminos sin acceso y cinco comunidades aisladas, mientras que Veracruz reporta ocho caminos bloqueados y 39 localidades sin conexión terrestre. Por su parte, Querétaro y San Luis Potosí informaron que no hay vías cerradas ni comunidades incomunicadas.
En total, se contabilizan 109 municipios afectados en los cinco estados:
- 28 en Hidalgo
- 23 en Puebla
- 8 en Querétaro
- 12 en San Luis Potosí
- 38 en Veracruz
Avances en atención a la emergencia
Las labores de recuperación han utilizado más de mil 110 máquinas pesadas, 270 puentes aéreos con 50 helicópteros y la participación de más de 23 mil personas en tareas de limpieza, reparación y apoyo comunitario.
Asimismo, se han instalado 293 centros y puntos de acopio para distribuir víveres, herramientas y materiales de construcción.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia
Restablecimiento del servicio eléctrico
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el suministro eléctrico se ha restablecido entre 96% y 100% en todas las entidades afectadas. En Hidalgo se reporta un avance de 96.6%, en Puebla y Veracruz de 99.6%, y en Querétaro y San Luis Potosí el restablecimiento ya es del 100%.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
Las autoridades continúan con la evaluación de daños y el restablecimiento de caminos rurales, mientras se mantiene el monitoreo por posibles nuevas lluvias en la región centro y golfo del país.