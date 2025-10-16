Caminos que siguen cerrados en Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí por inundaciones
A una semana de las lluvias que dejaron inundaciones y estragos en Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, autoridades informaron de los caminos que siguen cerrados en dichos estados.
Asimismo, como parte de los avances de los trabajos de recuperación, se compartió un reporte de los municipios y localidades afectadas durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, este jueves.
Caminos que siguen cerrados en 5 estados tras inundaciones
Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), compartió el informe de afectaciones en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores por lluvias extraordinarias.
Al momento, en las entidades se reportan:
Veracruz
- 27 caminos abiertos
- 8 caminos abiertos parcialmente
- 10 caminos cerrados
- 9 puentes afectados
- 45 localidades incomunicadas
Continúa la limpieza de caminos en Poza Rica y en Álamos, entre otras localidades. Destacan las labores por deslaves y para liberar caminos en Zontecomatlán, El Paraje-Zontecomatlán, Zontecomatlán-Imatlán y Huayacocotla- Zontecomatlán.
Hidalgo
- 119 caminos abiertos
- 83 caminos abiertos parcialmente
- 107 caminos cerrados
- 34 puentes afectados
- 84 localidades incomunicadas
El funcionario habló del Puente Garcés Auxiliar II, de la red federal, en el que reconstruyen aproches, en un tiempo de ejecución previsto para 8 días.
También compartió datos del puente de Xochiatipan, donde se reponen estribo, aleros, claro y accesos. Así como en Huautla, donde se labora en la reparación de accesos.
En el Puente de Yahualica, que conecta con Tianguistengo y Joquela, las autoridades trabajan en la reconstrucción del aproche, por lo que prevén 7 días para su ejecución.
Puebla
- 4 caminos abiertos
- 14 caminos abiertos parcialmente
- 33 caminos cerrados
- 19 puentes afectados (11 revisados)
- 21 localidades incomunicadas
En el estado, destacan las labores del Puente Río Pahuatlán, en Tlacuilotepec, donde se construye un puente peatonal y una ruta alterna.
Por otro lado, en el Puente Tlapehuala, mientras se trabaja en su rehabilitación, también se implementa una ruta alterna y pasos peatonales.
Querétaro
- 10 caminos abiertos
- 11 caminos abiertos parcialmente
- 17 caminos cerrados
- 4 puentes afectados
- 10 localidades incomunicadas
Además de abrir el paso en la Carretera 120, las autoridades laboran en un deslave registrado en un camino alimentador en la zona de San Joaquín.
San Luis Potosí
- 18 caminos abiertos
Únicamente se trabaja en la limpieza y la conformación de caminos y, básicamente, ya no hay localidades incomunicadas.
¿Cuál es el reporte de los municipios afectados tras las fuertes lluvias?
En total, aún hay 108 municipios afectados, de ellos hay 69 municipios prioritarios y 160 localidades incomunicadas, conforme cifras registradas hasta este 16 de octubre.
Por estado, la situación es:
- Veracruz: 37 municipios afectados, 22 municipios prioritarios y 45 localidades incomunicadas
- Hidalgo: 28 municipios afectados, 28 municipios prioritarios y 84 localidades incomunicadas
- Puebla: 23 municipios afectados, 17 municipios prioritarios y 21 localidades incomunicadas
- Querétaro: 8 municipios afectados, 2 municipios prioritarios y 10 localidades incomunicadas
- San Luis Potosí: 12 municipios afectados
En los estados afectados por las lluvias de hace una semana laboran:
- 685 trabajadores
- 368 máquinas
Mientras que en los trabajos de limpieza se emplean 300 máquinas, así como 3 mil trabajadores.
Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, laboran 323 máquinas y 4 mil 756 elementos. También, se cuenta con el apoyo de 47 helicópteros. 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, 7 en Puebla y 2 en Querétaro.