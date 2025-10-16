Caminos que siguen cerrados en Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí por inundaciones

GENERANDO AUDIO...

Los trabajos para abrir caminos continúan. Foto: Cuartoscuro

A una semana de las lluvias que dejaron inundaciones y estragos en Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, autoridades informaron de los caminos que siguen cerrados en dichos estados.

Asimismo, como parte de los avances de los trabajos de recuperación, se compartió un reporte de los municipios y localidades afectadas durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, este jueves.

Caminos que siguen cerrados en 5 estados tras inundaciones

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), compartió el informe de afectaciones en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores por lluvias extraordinarias.

Al momento, en las entidades se reportan:

Veracruz

27 caminos abiertos

8 caminos abiertos parcialmente

10 caminos cerrados

9 puentes afectados

45 localidades incomunicadas

Continúa la limpieza de caminos en Poza Rica y en Álamos, entre otras localidades. Destacan las labores por deslaves y para liberar caminos en Zontecomatlán, El Paraje-Zontecomatlán, Zontecomatlán-Imatlán y Huayacocotla- Zontecomatlán.

Hidalgo

119 caminos abiertos

83 caminos abiertos parcialmente

107 caminos cerrados

34 puentes afectados

84 localidades incomunicadas

El funcionario habló del Puente Garcés Auxiliar II, de la red federal, en el que reconstruyen aproches, en un tiempo de ejecución previsto para 8 días.

También compartió datos del puente de Xochiatipan, donde se reponen estribo, aleros, claro y accesos. Así como en Huautla, donde se labora en la reparación de accesos.

En el Puente de Yahualica, que conecta con Tianguistengo y Joquela, las autoridades trabajan en la reconstrucción del aproche, por lo que prevén 7 días para su ejecución.

Puebla

4 caminos abiertos

14 caminos abiertos parcialmente

33 caminos cerrados

19 puentes afectados (11 revisados)

21 localidades incomunicadas

En el estado, destacan las labores del Puente Río Pahuatlán, en Tlacuilotepec, donde se construye un puente peatonal y una ruta alterna.

Por otro lado, en el Puente Tlapehuala, mientras se trabaja en su rehabilitación, también se implementa una ruta alterna y pasos peatonales.

Querétaro

10 caminos abiertos

11 caminos abiertos parcialmente

17 caminos cerrados

4 puentes afectados

10 localidades incomunicadas

Además de abrir el paso en la Carretera 120, las autoridades laboran en un deslave registrado en un camino alimentador en la zona de San Joaquín.

San Luis Potosí

18 caminos abiertos

Únicamente se trabaja en la limpieza y la conformación de caminos y, básicamente, ya no hay localidades incomunicadas.

¿Cuál es el reporte de los municipios afectados tras las fuertes lluvias?

En total, aún hay 108 municipios afectados, de ellos hay 69 municipios prioritarios y 160 localidades incomunicadas, conforme cifras registradas hasta este 16 de octubre.

Por estado, la situación es:

Veracruz : 37 municipios afectados, 22 municipios prioritarios y 45 localidades incomunicadas

: 37 municipios afectados, 22 municipios prioritarios y 45 localidades incomunicadas Hidalgo : 28 municipios afectados, 28 municipios prioritarios y 84 localidades incomunicadas

: 28 municipios afectados, 28 municipios prioritarios y 84 localidades incomunicadas Puebla : 23 municipios afectados, 17 municipios prioritarios y 21 localidades incomunicadas

: 23 municipios afectados, 17 municipios prioritarios y 21 localidades incomunicadas Querétaro : 8 municipios afectados, 2 municipios prioritarios y 10 localidades incomunicadas

: 8 municipios afectados, 2 municipios prioritarios y 10 localidades incomunicadas San Luis Potosí: 12 municipios afectados

En los estados afectados por las lluvias de hace una semana laboran:

685 trabajadores

368 máquinas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Mientras que en los trabajos de limpieza se emplean 300 máquinas, así como 3 mil trabajadores.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, laboran 323 máquinas y 4 mil 756 elementos. También, se cuenta con el apoyo de 47 helicópteros. 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, 7 en Puebla y 2 en Querétaro.