GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que un camión del Ejército Mexicano ingresó a Ciudad Universitaria, acción que cometió por equivocación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Camión del Ejército entra a CU por avenida del Imán

A través de redes sociales, se viralizaron imágenes de la unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional al interior de las instalaciones de la UNAM la mañana de este lunes 6 de octubre.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió pasadas las 9:00 horas.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Desalojan Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por amenaza de bomba]

¿Un operativo del Ejército en la UNAM?

Versiones destacaban que el camión de las fuerzas federales ingresó a Ciudad Universitaria como parte de un operativo, las cuales, en ningún momento, fueron confirmadas por autoridades tanto del Gobierno de México ni de la UNAM.

El ingreso del camión se dio en un momento en que instalaciones de la Universidad han sido desalojadas por supuestas amenazas, como ocurrió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala o la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Camión del Ejército entra por equivocación a CU

A las 16:42 horas, Protección Civil de la máxima casa de estudios informó que a las 9:07 horas un camión del Ejército Mexicano estuvo en el circuito vehicular de Ciudad Universitaria, por avenida del Imán.

Personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron el vehículo para preguntar a dónde se dirigía, a lo que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta.

“El vehículo salió por la calle Delfín Madrigal, a las 9:13 horas”, añadió.