Camioneros en puente internacional Zaragoza-Ysleta. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México dijo este viernes que, en principio, los conductores de carga mexicanos no se verán afectados por la decisión de Estados Unidos de suspender la emisión de visas a camioneros.

Cientos de choferes mexicanos cruzan diariamente la frontera con sus doble troques para llevar todo tipo de mercancías a Estados Unidos, como parte del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).

Camioneros tienen visas especiales por T-MEC

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, aseguró en rueda de prensa que “no parece que (la medida) vaya a afectar a los conductores mexicanos”, pues estos tienen un visado especial expedido en el marco del T-MEC.

“Solo afectará a otros conductores con otros tipos de visa”, sostuvo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el jueves que la medida está dirigida a los camioneros comerciales, a los que acusó de poner “en peligro la vida de los estadounidenses” en las carreteras, así como de perjudicar el sustento de sus colegas locales.

Sin embargo, Rubio no ha dado ninguna cifra que respalde esos señalamientos.

El anuncio del secretario de Estado se produjo luego de que un camionero de origen indio fuese imputado por la muerte de tres personas en una autopista de Florida al dar un giro ilegal en U.