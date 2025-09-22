Campeche, BC y BCS logran mayor baja en prevalencia delictiva: Envipe 2025

GENERANDO AUDIO...

Los delitos afectaron a menos habitantes en algunos estados. Fotos: Cuartoscuro

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 reveló que siete estados del país sorprendieron con una fuerte reducción en la prevalencia delictiva durante 2024, pese a que el promedio nacional registró un ligero aumento de 3.5 %.

De acuerdo con el Inegi, la mayor disminución se registró en Campeche, que pasó de 22 mil 560 a 18 mil 610 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que representa una caída de 17.5 % en comparación con 2023.

Foto: Inegi

Estados con las mayores reducciones de delitos

El reporte de la Envipe 2025 destaca otros casos relevantes:

Baja California: –13.2 %, al bajar de 23 mil 796 a 20 mil 647 víctimas

Baja California Sur: –12.9 %, con 21 mil 621 a 18 mil 827

Sonora: –11.6 % de reducción

Colima: –11 % menos víctimas

Aguascalientes: –10.1 %, pese a estar entre los estados con más prevalencia en cifras absolutas

Chihuahua: –8.7 % de descenso

Estos resultados contrastan con la tendencia nacional y colocan a estas entidades como referentes en la disminución de personas afectadas por delitos.

Un avance con impacto en la seguridad pública

El Inegi subrayó que estas cifras corresponden a la victimización de la población de 18 años y más, es decir, personas que sufrieron al menos un delito en 2024. También informó que los delitos más frecuentes a nivel nacional continúan siendo el fraude, la extorsión y el robo o asalto en la calle o transporte público.

El informe destaca que los descensos son estadísticamente significativos, lo que abre la posibilidad de analizar y replicar las estrategias aplicadas en estas entidades para fortalecer la seguridad pública en otras zonas del país.

