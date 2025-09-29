Campeche, Nuevo León y Tamaulipas: donde más se rompen los matrimonios

GENERANDO AUDIO...

Estados con más porcentaje de separación. Foto: IA

En Unotv.com te mostramos el número de matrimonios y divorcios, de acuerdo con la más reciente Estadística de Divorcios (ED) dada a conocer por el Inegi. Ahora, te diremos cuáles son los estados que destacan por su elevada tasa de divorcios en comparación a la media: Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, así como cuáles son las entidades donde la gente dura menos.

Según el Inegi, el promedio de divorcios en México fue de 1.79, pero en estos cinco estados la tasa por cada mil habitantes de 18 años y más la supera:

Campeche 4.89

Nuevo León 3.52

Tamaulipas 3.52

Sinaloa 3.21

Coahuila de Zaragoza 3.12

En contraste los cinco estados con la menor tasa son:

Veracruz 0.91

Chiapas 1.16

Estado de México 1.21

Oaxaca 1.26

Jalisco 1.29

Relación divorcio-matrimonios

En 2024, se registraron 161 mil 932 separaciones en comparación a los 486 mil 645 matrimonios. Lo que nos muestra que por cada 100 matrimonios hubo 33.3 divorcios. Las entidades con los mayores valores en la relación de divorcios y matrimonios fueron:

Campeche 69.7

Tamaulipas 66.2

Nuevo León 58.8

Coahuila de Zaragoza 50.9

Aguascalientes 50.6

En contraste en estas cinco entidades se reportaron los menores índices en la relación de divorcios y matrimonios:

Veracruz de Ignacio de la Llave 16.6

Chiapas: 19.8

Jalisco 22.4

Baja California 23.1

Durango 23.4

Otros datos

La edad promedio al momento de la separación fue de 42 años en hombres y 39 en mujeres, mientras que la duración promedio de los matrimonios fue de 12 años.

A nivel nacional, la proporción de divorcios por cada matrimonio se ha mantenido en torno a 30 a 33% en los últimos cinco años, lo que evidencia que, aunque cada vez se registran menos bodas, las separaciones no han disminuido al mismo ritmo.