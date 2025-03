Canales patrimoniales de México bajo amenaza: Activista lucha por aguas libres de plástico

Omar Menchaca, un exingeniero de minas convertido en activista ambiental, pasa sus días recorriendo en kayak los canales de Xochimilco, recogiendo residuos plásticos mientras rema a través del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A medida que los humedales de la Ciudad de México enfrentan crecientes amenazas por la contaminación y la urbanización, Menchaca ha hecho de su misión ayudar a preservar este frágil ecosistema.

Xochimilco, conocido por su red de canales y jardines flotantes que datan de la época azteca, es una barrera ecológica vital en la capital mexicana. Sin embargo, la zona ha sufrido una creciente degradación ambiental debido a la acumulación de desechos, la circulación de embarcaciones motorizadas y la expansión urbana. Un paso elevado recientemente construido sobre los humedales ha generado críticas por parte de activistas y ambientalistas, quienes advierten sobre su impacto en este ecosistema ya de por sí frágil.

Menchaca, ex campeón nacional de atletismo y deportista de resistencia, ha navegado por los canales de Xochimilco durante más de tres décadas. Al principio, exploraba los canales como una forma de escapar del bullicio de la ciudad, pero con el tiempo convirtió su rutina en un esfuerzo de conservación informal. Ahora, a sus 63 años, sigue recorriendo los humedales en kayak, documentando la fauna local y retirando desechos del agua.

“Es un lugar que me llena de vida, sí, es un lugar que he aprendido a amar durante los 34 años que he navegado por sus canales en la Ciudad de México”

Omar Menchaca / activista ambiental