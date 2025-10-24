Canastas alimentarias 1 y 2 para emergencias: detalles del nuevo catálogo de Protección Civil

GENERANDO AUDIO...

Integran canastas alimentarias a programa de desastres naturales. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil actualizó el “Catálogo de Insumos y Servicios” del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para integrar dos canastas alimentarias que cubrirán al menos dos tiempos de comida por día y por familia, durante una semana, en contextos de emergencia por desastres naturales. Los insumos cumplen criterios de inocuidad, facilidad de almacenamiento, transportación y preparación, además de incluir productos de higiene personal.

Este aviso se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de que dependencias federales cuenten con lineamientos claros para la adquisición y distribución de estos apoyos.

¿Qué contienen las nuevas canastas alimentarias?

Ambas canastas están compuestas por alimentos no perecederos y artículos básicos para la higiene familiar:

Canasta Alimentaria 1

Incluye, entre otros productos:

Atún (840 g)

Sardina (2,125 g)

Ensalada de verduras (1,540 g)

Frutas en almíbar (820 g)

Leche entera en polvo (450 g)

Frijol cocido (2,800 g)

Galletas tipo María (1,020 g) y saladas (360 g)

Crema de cacahuate (462 g)

Chocolate soluble (350 g)

Artículos de higiene

Jabón de tocador (250 g)

Pasta dental (100 ml)

Papel higiénico (4 rollos)

Toallas femeninas (14 piezas)

Otros insumos alimentarios

Lenteja precocida (860 g)

Garbanzo en salmuera (2,000 g)

Arroz listo para comer (500 g)

Canasta Alimentaria 2

La segunda canasta está integrada por productos como:

Guisado listo para comer de pollo, res o cerdo (860 g)

Atún (1,180 g)

Sardina (2,125 g)

Frutas en almíbar (820 g)

Granos y básicos

Frijol en grano (1,800 g)

Arroz en grano (900 g)

Harina de maíz (2,000 g)

Amaranto (200 g)

Aceite vegetal (800 ml)

Mayonesa (190 g)

Alimentos complementarios

Galletas tipo María (1,190 g) y saladas (600 g)

Leche en polvo (450 g)

Chocolate soluble (350 g)

Higiene

Jabón de tocador (250 g)

Pasta dental (100 ml)

Papel higiénico (4 rollos)

Toallas femeninas (14 piezas)

La publicación del DOF detalla que estas canastas están pensadas para brindar respuesta inmediata y apoyo oportuno a familias afectadas por amenazas naturales, asegurando su bienestar alimentario y condiciones mínimas de salubridad durante la emergencia, la menos durante una semana.