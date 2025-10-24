Canastas alimentarias 1 y 2 para emergencias: detalles del nuevo catálogo de Protección Civil
La Coordinación Nacional de Protección Civil actualizó el “Catálogo de Insumos y Servicios” del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para integrar dos canastas alimentarias que cubrirán al menos dos tiempos de comida por día y por familia, durante una semana, en contextos de emergencia por desastres naturales. Los insumos cumplen criterios de inocuidad, facilidad de almacenamiento, transportación y preparación, además de incluir productos de higiene personal.
Este aviso se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de que dependencias federales cuenten con lineamientos claros para la adquisición y distribución de estos apoyos.
¿Qué contienen las nuevas canastas alimentarias?
Ambas canastas están compuestas por alimentos no perecederos y artículos básicos para la higiene familiar:
Canasta Alimentaria 1
Incluye, entre otros productos:
- Atún (840 g)
- Sardina (2,125 g)
- Ensalada de verduras (1,540 g)
- Frutas en almíbar (820 g)
- Leche entera en polvo (450 g)
- Frijol cocido (2,800 g)
- Galletas tipo María (1,020 g) y saladas (360 g)
- Crema de cacahuate (462 g)
- Chocolate soluble (350 g)
Artículos de higiene
- Jabón de tocador (250 g)
- Pasta dental (100 ml)
- Papel higiénico (4 rollos)
- Toallas femeninas (14 piezas)
Otros insumos alimentarios
- Lenteja precocida (860 g)
- Garbanzo en salmuera (2,000 g)
- Arroz listo para comer (500 g)
Canasta Alimentaria 2
La segunda canasta está integrada por productos como:
- Guisado listo para comer de pollo, res o cerdo (860 g)
- Atún (1,180 g)
- Sardina (2,125 g)
- Frutas en almíbar (820 g)
Granos y básicos
- Frijol en grano (1,800 g)
- Arroz en grano (900 g)
- Harina de maíz (2,000 g)
- Amaranto (200 g)
- Aceite vegetal (800 ml)
- Mayonesa (190 g)
Alimentos complementarios
- Galletas tipo María (1,190 g) y saladas (600 g)
- Leche en polvo (450 g)
- Chocolate soluble (350 g)
Higiene
- Jabón de tocador (250 g)
- Pasta dental (100 ml)
- Papel higiénico (4 rollos)
- Toallas femeninas (14 piezas)
La publicación del DOF detalla que estas canastas están pensadas para brindar respuesta inmediata y apoyo oportuno a familias afectadas por amenazas naturales, asegurando su bienestar alimentario y condiciones mínimas de salubridad durante la emergencia, la menos durante una semana.