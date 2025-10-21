GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Salud federal presentó el Modelo Universal de Cáncer de Mama, una estrategia integral para reducir la mortalidad de esta enfermedad, que es la primera causa de muerte en mujeres en México, en la cual se invertirán 8 mil millones de pesos para la adquisición de mil mastógrafos.

De acuerdo con datos del gobierno, cada hora fallece una mujer por cáncer de mama, mientras 25.5 millones mayores de 40 años se encuentran en riesgo.

El modelo, presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla cinco ejes: promoción, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. Entre las principales acciones se destacan:

1,000 mastógrafos y 1,000 ultrasonidos nuevos para reforzar la capacidad de diagnóstico, sumándose a los 656 equipos existentes en 640 hospitales.

para reforzar la capacidad de diagnóstico, sumándose a los 656 equipos existentes en 640 hospitales. 8.9 millones de mastografías anuales proyectadas para 2026, equivalentes a 34,327 estudios diarios y un promedio de 21 estudios por equipo al día .

proyectadas para 2026, equivalentes a y un promedio de . 32 nuevas unidades hospitalarias de atención en todo el país.

de atención en todo el país. 62 centros de diagnóstico integral (42 actuales más 20 nuevos) para biopsias y estudios de imagen.

(42 actuales más 20 nuevos) para biopsias y estudios de imagen. Inversión de 8 mil millones de pesos destinada al modelo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el modelo será universal, sin importar afiliación al IMSS, ISSSTE o Bienestar, y que operara plenamente entre año y medio y dos, con el objetivo de reducir significativamente la mortalidad por cáncer de mama para 2027.

