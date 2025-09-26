GENERANDO AUDIO...

Canciller se pronunció a favor de los derechos de migrantes. Foto: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tomó la palabra este jueves en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde fijó la postura de México frente al tema migratorio.

“Rechazamos en particular la criminalización de las personas que, por alguna causa, han tenido la necesidad de dejar sus hogares y se ven en necesidad de migrar, sea para buscar refugio o para escapar de condiciones de injusticia o de pobreza”, expresó el canciller.

Migrantes como sujetos de derechos

En su intervención, De la Fuente subrayó que los migrantes deben ser reconocidos como personas con derechos. Destacó que, además de cuidar de sus familias, contribuyen al desarrollo de los países donde se establecen.

“Para nosotros, las y los migrantes son personas con derechos que cuidan de sus familias y contribuyen con su esfuerzo a enriquecer y fortalecer sus comunidades de acogida”, señaló.

De la Fuente llama a cooperación global y regional

El canciller agregó que el fenómeno migratorio debe ser atendido desde sus causas estructurales y con una estrategia de cooperación internacional.

“Sólo entendiendo el fenómeno y atendiendo sus causas estructurales, podremos avanzar hacia un esquema de colaboración global y regional, que nos permita avanzar hacia una movilidad más segura y ordenada”, sostuvo.

Compromiso con mexicanos en el exterior

De la Fuente también reiteró que México mantendrá su apoyo y asistencia a sus connacionales que viven en el extranjero.

“Que no quede duda alguna: México no dejará de velar por la atención y protección de las y los mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país y quienes merecen todo nuestro apoyo y toda la asistencia que requieran”, concluyó.

