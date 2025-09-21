Canciller Juan Ramón de la Fuente representará a Sheinbaum en Consejo General de la ONU

GENERANDO AUDIO...

El canciller Juan Ramón de la Fuente participará en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, según anunció la SRE.

Asimismo, la dependencia federal destacó que la presencia del funcionario será en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la sede del organismo.

¿A qué irá Juan Ramón de la Fuente a Nueva York?

Este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado, que el canciller Juan Ramón de la Fuente estará en Nueva York, Estados Unidos, a partir de este lunes, en representación de la presidenta.

Agregó que el funcionario federal participará en el segmento de Alto Nivel del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que en para este año tendrá el lema: “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, y que se llevará a cabo del 22 al 29 de septiembre.

De igual forma, como parte de sus labores en la sede del organismo internacional, De la Fuente participará en el Debate General de la Asamblea General y reuniones ministeriales en el marco de la agenda multilateral.

Mientras que también podrá mantener encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países que, como él, participarán en las reuniones de alto nivel.

Ello, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum no participará en las reuniones de la Asamblea General de la ONU, a quien en otras ocasiones ha criticado por sus afirmaciones sobre las desapariciones forzadas en nuestro país.

En tanto que la SRE no informó sobre los motivos de la mandataria federal para no viajar al encuentro diplomático, toda vez que desde el 1 de septiembre se encuentra en gira por los 32 estados del país presentando su Primer Informe de Gobierno.