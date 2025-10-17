GENERANDO AUDIO...

Marchas, protestas y bloqueos de la CNTE en varios estados del país. Foto: Uno TV

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este viernes 17 de octubre una jornada nacional de protestas y bloqueos en varios estados del país, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, provocando caos vial, suspensión de clases y afectaciones en oficinas gubernamentales. Se trata de un paro de 24 horas que busca presionar al Gobierno federal para revisar las reformas educativas y la Ley del ISSSTE, además de exigir mejoras salariales y pagos atrasados a docentes.

Bloqueos en Oaxaca y cierre de escuelas

En Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE mantiene bloqueos en al menos ocho puntos del estado, entre ellos Salina Cruz, Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y la capital oaxaqueña. También fueron tomadas casetas y accesos a zonas como Huitzo, Miahuatlán y el aeropuerto, afectando severamente la movilidad.

El magisterio oaxaqueño exige la revisión de reformas educativas aplicadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como una reforma al sistema de pensiones. Las acciones dejaron sin clases a más de un millón de alumnos en 13 mil escuelas.

Marchas de la CETEG en Guerrero

En Chilpancingo, cientos de maestros de la CETEG marcharon sobre el bulevar Vicente Guerrero, bloqueando la circulación hacia el norte de la ciudad. Los docentes demandan la reapertura del diálogo con el Gobierno federal, al que acusan de mantener una postura de “cerrazón”. Su protesta forma parte del paro nacional convocado por la CNTE.

Más tarde, profesores de la CETEG arribaron a la zona sur de Chilpancingo y cerraron los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular en la principal vía que conecta a la capital guerrerense con Acapulco.

Paro y bloqueos en Chiapas y Michoacán

En Chiapas, la Sección VII bloqueó accesos principales de Tuxtla Gutiérrez, como La Pochota y la carretera a Chiapa de Corzo. Los maestros reclaman la abrogación de la Ley del ISSSTE, adeudos por 500 millones de pesos y mejoras en los servicios médicos del ISSSTE.

Mientras tanto, en Michoacán, más de 2 mil 500 escuelas permanecen cerradas. Docentes protestaron frente al Congreso del Estado y tomaron oficinas de recaudación. Exigen aumentos salariales, plazas automáticas y regularización de trámites administrativos.

Las secciones de la CNTE advirtieron que, si no hay respuesta del Gobierno federal, endurecerán las movilizaciones con paros escalonados en noviembre y diciembre.