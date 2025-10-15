Capturan a Nazario “N” por extorsión y venta de droga en Puebla y Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Lo identifican como un presunto operador delictivo. Foto: @OHarfuch

Nazario “N”, acusado por extorsión y venta de droga en los estados de Puebla y Jalisco, fue detenido por fuerzas federales en la ciudad de Guadalajara.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la captura del presunto operador delictivo, junto a dos personas más.

¿Cómo fue la captura de Nazario “N” en Guadalajara, Jalisco?

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Gobierno de Jalisco, detuvieron a tres hombres vinculados con un grupo delictivo.

Entre ellos se encuentra Nazario “N”, identificado como uno de los principales operadores de extorsión y venta de droga en Puebla y Jalisco.

Las autoridades realizaron cuatro cateos en distintos domicilios de Guadalajara, tras identificar puntos usados por una célula criminal para realizar actividades ilícitas.

En uno de los operativos, las fuerzas federales capturaron a los tres presuntos integrantes del grupo delictivo y aseguraron armas de fuego, cartuchos, droga, dispositivos móviles y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

Durante la acción, los elementos de seguridad confiscaron:

2 armas cortas

10 cargadores

186 cartuchos útiles de distintos calibres

Un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina

Las autoridades también incautaron cinco vehículos y varios teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para fortalecer la investigación.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.