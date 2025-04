GENERANDO AUDIO...

El Papa Francisco murió a los 88 años. Foto: Cuartoscuro

En la Basílica de Guadalupe, el Cardenal Primado de México, Carlos Aguiar Retes, encabezó una misa en honor al Papa Francisco, quien falleció esta mañana a los 88 años, en Roma, Italia.

Al iniciar la eucaristía, el Cardenal dio gracias, pues, aseguró, el Papa falleció al iniciar la Pascua, tiempo que conmemora la resurrección de Cristo.

“Llenos de gratitud por el servicio, el servicio, especialmente Pontificio de su santidad, el Papa Francisco, quien esta mañana ha fallecido en Roma a las 7:35. Celebramos esta eucaristía diciéndole al señor: ¡gracias! Se lo lleva él en la Pascua, en la resurrección del Señor”, Carlos Aguiar Retes, Cardenal Primado de México

El Cardenal recordó que la Basílica de Guadalupe fue uno de los recintos favoritos del Papa, la cual visitó tres veces. La última en 2016, cuando rezó a los pies de la imagen.

“El Papa Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre y me dijo él ‘Carlos, no me di cuenta del tiempo que pasé hasta que fueron por mí y me dijeron ¡santo padre, la multitud está esperándolo!, y tuve que dejar a nuestra madre’. Por eso este es el lugar del Papa Francisco y por ello hoy aquí ante nuestra madre le pedimos por su llegada a la casa del padre”, Carlos Aguiar Retes, Cardenal Primado de México

Creyentes católicos asistieron a la homilía y también acudieron al altar instalado en la estatua de Juan Pablo Segundo, donde externaron sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Bergoglio, nombre real del Papa Francisco.

¿De qué murió el Papa Francisco?

El Papa Francisco murió a causa de un derrame cerebral que le causó coma e insuficiencia cardiocirculatoria irreversible, confirmó el Vaticano. A los 88 años, la mañana del 21 de abril, se registró la muerte del líder de la Iglesia Católica en su apartamento de la Casa Santa Marta.

En el documento que certifica la muerte del líder de la iglesia católica también se destaca que tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, así como bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes de tipo II.

¿Qué sigue tras la muerte del Papa Francisco?

Luego de la muerte del líder de la Iglesia Católica, se celebrará el cónclave. Se trata de una reunión de los cardenales en la Capilla Sixtina para elegir al siguiente líder católico. Se requiere un mínimo de 77 votos para nombrar al nuevo soberano de la Ciudad del Vaticano.