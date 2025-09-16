GENERANDO AUDIO...

Fotos: Alberto Manuel Rodríguez/ Uno TV

En México, las boinas militares no son sólo parte del uniforme, ya que representan valor, disciplina y pertenencia dentro del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Su color distingue a cada agrupamiento y refleja la especialización de quienes la portan.

Boinas de Fuerzas Especiales y Paracaidistas

Las Fuerzas Especiales utilizan la boina verde, un símbolo que sólo se obtiene tras superar entrenamientos extremos y pruebas físicas de alto nivel. Además, portan un parche con alas de murciélago, que los identifica en las misiones de alto riesgo que realizan en todo el país.

Foto: Cuartoscuro

Los Fusileros Paracaidistas son reconocidos por su boina carmesí. Para obtenerla, los elementos deben completar un curso inicial y realizar cinco saltos en línea estática, momento en el que también reciben sus primeras alas, que se colocan en el pecho izquierdo.

Foto: Alberto Manuel Rodríguez/ Uno TV

Policías Militares y unidades de honor

Los Policías Militares portan la boina verde esmeralda. Se distinguen además por su uniforme con playera blanca llamada “pechera” y agujetas blancas. Su misión principal es garantizar la seguridad en unidades, instalaciones y dependencias militares.

Foto: Alberto Manuel Rodríguez/ Uno TV

El Grupo Montado y de Honores de la Comandancia, que suele aparecer en ceremonias oficiales y actos protocolarios, usa boina negra, un distintivo solemne y de respeto.

Foto: Alberto Manuel Rodríguez/ Uno TV

Boinas azules y la misión internacional

Por su parte, los boinas azules del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional pertenecen al Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM). Ahí se capacitan para colaborar con la ONU en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con tareas como desarme, desmovilización y reintegración en zonas de conflicto.

Foto: Alberto Manuel Rodríguez/ Uno TV

Cada boina incluye un chapetón, una insignia metálica montada en la parte frontal que identifica al agrupamiento militar al que pertenece el elemento.