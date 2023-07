¿Quién me puede multar al manejar en carretera y en qué casos?

Al circular por carretera no olvides respetar el reglamento. Foto: Shutterstock

Con la llegada de las vacaciones es probable que tengas un viaje en puerta, aunque sea por el fin de semana, con el que quizá conduzcas en carretera. Si es así, es mejor que estés preparado a cómo manejas, pues hay algunas situaciones que podrían hacerte acreedor de una multa, como el llevar equipaje de más y cambiar constantemente de carril, sobre las que te hablaremos en Unotv.com.

Aunque es fácil dejarse llevar por la impresión de que en carretera hay mucho más espacio para hacer lo que sea, no olvides que no irás solo y que también ahí debes procurar que tus acciones no te pongan en peligro ni a quienes viajan contigo, como tampoco a los demás conductores que circulan a tu alrededor.

Dicho esto, así como hay siete números de emergencia que debes llevar en tu viaje por México, no olvides los consejos para ser mejor conductor, que también aplican sobre las autopistas, así como llevar tu vehículo a revisión antes de emprender el viaje, pues además de que podrías quedarte a medio camino, incluso sería motivo de sanción.

¿Quiénes me pueden multar en carretera?

De entrada, hay que destacar quiénes pueden multarte, pues lo más seguro es que en el marco de tu viaje cruces a otra entidad o pases por varios estados, además de que también podrías encontrarte con algún retén o patrulla militar, mientras que, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, únicamente pueden hacerlo los policías federales.

Ahora que, tras la desaparición de la Policía Federal, así como su división de Policía Federal de Caminos, dichas tareas pasaron a la Guardia Nacional, que ahora es la encargada de resguardar las carreteras y puentes de jurisdicción federal, donde las autoridades locales tampoco tienen las atribuciones para sancionarte.

¿Por qué me pueden multar en la carretera?

Por otro lado, aunque el reglamento contiene muchas más causales de multa, aquí te ponemos una recolección de las 25 más comunes, o en las que es más fácil caer durante un viaje en carretera. La cuota diaria señalada se rige según el salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México, que para 2023 está en 207.44 pesos:

Falta total o parcial de luces, frenos o espejos: de 20 a 30 veces la cuota diaria Desobedecer un control de tránsito y una orden de la Policía: de 40 a 50 veces la cuota diaria Dejar o tirar material o sustancias peligrosas: de 25 a 30 veces la cuota diaria Chocar y no recoger los desechos, excepto cuando hay lesionados o muertos: de 10 a 15 veces la cuota diaria Entorpecer o cruzar columnas militares o escolares, y paso de desfiles cívicos, eventos deportivos, peregrinaciones, cortejos fúnebres y caravanas: de 20 a 25 veces la cuota diaria Llevar más personas que los asientos del auto: de 20 a 25 veces la cuota diaria Llevar bultos y objetos que obstruyan la visibilidad: de 20 a 25 veces la cuota diaria Abastecer combustible con marcha encendida: de 20 a 25 veces la cuota diaria Manejar cansado, alcoholizado o drogado: de 10 a 15 veces la cuota diaria, y 100 a 200 y el retiro del vehículo Circular sin licencia u documento que la reemplaza: de 20 a 40 veces la cuota diaria Seguir manejando tras detectar una falla mecánica o falta de combustible: de 10 a 20 veces la cuota diaria No usar el cinturón de seguridad, aplica para todos los pasajeros: de 20 a 25 veces la cuota diaria Orinar o defecar en las vías federales: de 5 a 10 veces la cuota diaria Transitar sobre las rayas que delimitan los carriles: de 10 a 15 veces la cuota diaria Hacer indicaciones luminosas, sonoras o manuales cuando no se hará esa maniobra: de 10 a 15 veces la cuota diaria Tocar el claxon de forma innecesario: de 10 a 15 veces la cuota diaria Hacer ruidos innecesarios u ofensivos con el auto: de 10 a 15 veces la cuota diaria No respetar la distancia de seguridad entre vehículos: de 20 a 25 veces la cuota diaria Cambiar excesivamente de carril: de 10 a 15 veces la cuota diaria Dar vuelta sin anunciar con las luces direccionales: de 20 a 25 veces la cuota diaria No ceder el paso a vehículos de emergencia: de 50 a 60 veces la cuota diaria, o de 40 a 50, de seguirlos para aprovechar el paso libre Enfrenones, arrancones y carreras: de 20 a 25 veces la cuota diaria, y de 50 a 75 en los últimos casos No respetar los límites de velocidad, tanto máximos como mínimos: de 30 a 40 veces la cuota diaria Estacionarte sobre la superficie de rodamiento: de 10 a 25 veces la cuota diaria Empujar un auto con la defensa de otro: de 40 a 50 veces la cuota diaria

Ver más Recuerda que el servicio de #AuxilioVial en nuestras autopistas es gratuito, para solicitarlo debes llamar al 074. #EnCAPUFEestamosParaServirte pic.twitter.com/OgZ3num4uX — CAPUFE (@CAPUFE) July 27, 2023

Mientras que el grado de cada multa dependerá de razones como si es la primera vez o si reincides, así como la oposición a la misma, lo que la agravaría, aunque recuerda que el no seguir las órdenes de los agentes es también motivo de sanción.