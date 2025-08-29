GENERANDO AUDIO...

El inmueble se ubica en tierras comunales protegidas FOTO: Cuartoscuro

La casa en Tepoztlán, Morelos, del senador de la República Gerardo Fernández Noroña, fue adquirida de manera irregular, aseguró este jueves Carlos Rojas, asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán.

En un video enviado a medios, el abogado explicó que el inmueble se ubica en tierras comunales protegidas por la resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929, por lo que no puede existir una escritura pública ni un gravamen legal sobre este tipo de terrenos.

La propiedad estaría en zona prohibida para uso habitacional

El representante legal señaló que la propiedad del senador también se encuentra en una zona no autorizada para uso habitacional, lo que agrava la situación. Subrayó que para que un posesionario sea reconocido por la comunidad, debe acudir a la Asamblea General de Comuneros, hecho que no ocurrió en este caso.

Rojas recordó el juicio 190/99, en el que la comunidad defendió sus tierras contra un club de golf, logrando la anulación de escrituras otorgadas de manera ilegal. Según el abogado, este precedente muestra que los títulos irregulares no tienen validez dentro del territorio comunal.

El asesor señaló que la responsabilidad legal recae en tres niveles: la comunidad, el municipio y las autoridades federales como la Conanp y la Profepa, encargadas de vigilar el uso de suelo en áreas protegidas. Añadió que, al no haber acudido a la asamblea comunal, el senador Fernández Noroña mantiene una posesión irregular del predio.

Ante esta situación, será la comunidad de Tepoztlán la que determine las acciones legales a seguir, que podrían incluir una restitución del predio a través del Tribunal Agrario en favor de los comuneros.