Casa para Madres Solteras Conavi: ¿dónde están los módulos para registrarte?

Madre soltera, ya puedes tener casa. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), anunció el inicio del registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB), que garantiza el acceso a una vivienda adecuada para sectores en situación de vulnerabilidad, como las madres solteras. Te compartimos dónde se ubican los módulos y cuáles son los horarios de atención.

¿Dónde se encuentran los módulos del Programa Vivienda para el Bienestar?

En esta primera fase, se instalaron 58 módulos de atención en 51 municipios de 20 estados del país.

Las entidades participantes son:

Baja California Sonora Durango Guanajuato Zacatecas Colima Michoacán Nayarit Hidalgo Querétaro Guerrero Morelos Puebla Tlaxcala Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Quintana Roo Yucatán

En cada módulo se podrán iniciar los trámites de registro y entregar la documentación solicitada.

Horarios de atención en los módulos

El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas. No obstante, en algunos municipios los módulos operan con horarios específicos o extendidos, por lo que se recomienda consultar la sede correspondiente.

Requisitos para registrarse en el Programa Vivienda para el Bienestar

Las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Proceso de selección de beneficiarios del Programa Vivienda para el Bienestar

Las solicitudes se evaluarán en un plazo máximo de 20 días hábiles

El listado preliminar de beneficiarios se publicará en la página oficial de la dependencia

Las personas preseleccionadas serán notificadas mediante llamada telefónica, SMS o WhatsApp, con el fin de programar una visita domiciliaria

