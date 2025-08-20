Casa para Madres Solteras Conavi: ¿dónde están los módulos para registrarte?
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), anunció el inicio del registro para el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB), que garantiza el acceso a una vivienda adecuada para sectores en situación de vulnerabilidad, como las madres solteras. Te compartimos dónde se ubican los módulos y cuáles son los horarios de atención.
¿Dónde se encuentran los módulos del Programa Vivienda para el Bienestar?
En esta primera fase, se instalaron 58 módulos de atención en 51 municipios de 20 estados del país.
Las entidades participantes son:
- Baja California
- Sonora
- Durango
- Guanajuato
- Zacatecas
- Colima
- Michoacán
- Nayarit
- Hidalgo
- Querétaro
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Tlaxcala
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
- Yucatán
En cada módulo se podrán iniciar los trámites de registro y entregar la documentación solicitada.
Horarios de atención en los módulos
El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas. No obstante, en algunos municipios los módulos operan con horarios específicos o extendidos, por lo que se recomienda consultar la sede correspondiente.
Requisitos para registrarse en el Programa Vivienda para el Bienestar
Las personas interesadas deberán presentar:
- Identificación oficial vigente
- CURP actualizada
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses
Proceso de selección de beneficiarios del Programa Vivienda para el Bienestar
- Las solicitudes se evaluarán en un plazo máximo de 20 días hábiles
- El listado preliminar de beneficiarios se publicará en la página oficial de la dependencia
- Las personas preseleccionadas serán notificadas mediante llamada telefónica, SMS o WhatsApp, con el fin de programar una visita domiciliaria