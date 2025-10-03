Así son las casas de Vivienda para el Bienestar de Infonavit

GENERANDO AUDIO...

En 2026 el programa se ampliará a otros estados. Foto: Getty Images.

El Infonavit comenzó la entrega de las primeras casas del programa Vivienda para el Bienestar en Tabasco. Estas viviendas, dirigidas a derechohabientes, cuentan con áreas básicas y un costo accesible de alrededor de 600 mil pesos, muy por debajo de su valor comercial de más de un millón.

Características de las casas de Infonavit

De acuerdo con el titular del instituto, Octavio Romero Oropeza, cada casa del programa tiene 60 metros cuadrados e incluye:

Dos habitaciones

Sala, comedor y cocina

Baño completo

Patio de servicio

Servicios básicos

Estas viviendas están ubicadas en zonas estratégicas; por ejemplo, las que se entregaron recientemente están a sólo cinco minutos de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco.

“El valor comercial de estas viviendas supera con mucho el millón de pesos”. Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit

Requisitos para acceder al programa de Infonavit

Para ser considerado en el esquema de Vivienda para el Bienestar, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un empleo vigente.

No contar con vivienda propia.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos.

No es necesario hacer un registro previo, ya que el Infonavit contacta directamente a los preseleccionados mediante correo electrónico, llamadas, mensajes SMS o cartas.

No obstante, se recomienda mantener los datos actualizados en el instituto.

¿En dónde se entregarán las viviendas?

Romero Oropeza detalló que se entregarán 120 viviendas cada mes en el desarrollo de Pomoca, Tabasco, hasta completar cerca de 3 mil.

El programa se ampliará a otros estados como:

Tamaulipas

Coahuila

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Yucatán

En noviembre se iniciará también en:

Durango

Guanajuato

Veracruz

Zacatecas

Con este esquema, el Infonavit busca acercar viviendas accesibles a los trabajadores del país, cumpliendo con el compromiso de ampliar las opciones de vivienda digna.