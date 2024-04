¿Qué se sabe de feminicidio de Camila en Taxco, Guerrero? Denuncian omisiones

¿Qué se sabe hasta ahora? Fotos: Cuartoscuro

El caso de la niña Camila, de tan sólo 8 años de edad, ha conmocionado al país entero. Ella salió de su hogar en Taxco, Guerrero, hacía la casa de una amiga, que la invitó a una alberca inflable, pero no volvió a salir ya que fue asesinada presuntamente por la madre de su amiguita.

Caso Camila: Acusa edil de Taxco, Guerrero, omisiones de la Fiscalía estatal

El alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa, acusó que el linchamiento de los presuntos responsables del secuestro y muerte de Camila, se consumó ante la falta de respuesta de la Fiscalía estatal.

De acuerdo con el munícipe, su gobierno actuó en el caso, sin embargo, dijo que no recibieron el apoyo del gobierno de Guerrero ante el linchamiento de las personas en Taxco.

Además, el alcalde detalló que las capacidades de los elementos de la policía municipal se vieron rebasadas: “Reconozco la labor de la policía municipal. Porque gracias a la detención del taxi y su conductor, la Fiscalía General del Estado dio con el paradero de la menor. Lo lamentable es que hicieron caso omiso para generar las órdenes de aprehensión y cateo”, abundó.

Evalúan que FGR atraiga el caso de la niña Camila; AMLO destaca avances en la investigación

Dependiendo de los avances en la investigación de la muerte de la niña Camila en Taxco, Guerrero, se verá si se solicita la participación de la FGR, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró el hecho como lamentable.

En su conferencia mañanera de este lunes, el mandatario federal recalcó que las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los culpables de la muerte de la menor y que llevó al linchamiento de tres personas, la semana pasada.

“Este es un caso lamentable, muy triste para todos; desde luego más para los familiares, amigas, amigos, y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, de una niña y también de una señora, y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando. Tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Vinculan a proceso a José “N”, implicado en feminicidio de Camila

Autoridades de Guerrero informaron que un hombre, identificado como José “N”, implicado en el feminicidio de Camila, en Taxco, fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que logró la vinculación de José “N” por el delito de feminicidio. Lo anterior en seguimiento a la carpeta de investigación que inició esa institución por los hechos registrados el 27 de marzo en el municipio de Taxco de Alarcón.

El pasado 28 de marzo, la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José “N” por el delito de feminicidio en agravio de Camila.

El 29 de marzo del presente año, un juez declaró el auto de vinculación a proceso.

Sepultan a Camila; su mamá habla de la muerte de su hija

Tras el sepelio, la madre de la pequeña respondió los señalamientos del Secretario de Seguridad Pública de Taxco, quien aseguró que lo sucedido fue porque las madres no cuidan a sus hijos.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, no sólo tengo una, tengo tres, no es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella y la gente que me conoce lo sabe, yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella, no es la primera vez que lo hace, la niña también iba a mi casa, mi niña la quería. Su único pecado de mi hija fue querer demasiado a esa niña y a la mamá, porque hasta a la mamá la quería mucho”, aseguró Margarita Ortega.

Velan cuerpo de Camila en Taxco; presuntos agresores continúan hospitalizados

Familiares, amigos y habitantes de Taxco, Guerrero, velaron el cuerpo de Camila Gómez Ortega, de ocho años de edad, quien fue secuestraron el pasado 27 de marzo y, posteriormente, asesinada.

Los servicios funerarios se llevan a cabo en el velatorio Los Ángeles, en la ciudad de Taxco. A las 13:00 horas estaba programada una misa de cuerpo presente para después salir en procesión rumbo al panteón de Minas Viejas, donde será sepultada.

Agresores continúan hospitalizados

En tanto, los 2 hombres golpeados, junto con una mujer, por su presunta participación en el asesinato de la pequeña Camila, en Taxco, Guerrero, continúan hospitalizados en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con información oficial, uno de ellos presenta una fractura en el cráneo. El otro tiene doble fractura en un brazo, aunque las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Gobernadora de Guerrero pide a la FGE castigar a los responsables del asesinato de Camila

En respuesta al asesinato de Camila en el municipio de Taxco, Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado se pronunció y manifestó su condena ante este suceso, afirmando que la vida de cada niña y niño es sagrada. Expresó, un día después de los hechos, su solidaridad con la familia de la menor y la población del municipio guerrerense.

Muere mujer que fue linchada en Taxco, señalada de secuestrar y asesinar a Camila, niña de 8 años

Murió en el hospital, la tarde de este jueves, tras ser linchada. El deceso de la mujer, identificada como Ana Rosa Díaz Aguilar, fue confirmado por el Ministerio Público.

Ella, y otros dos hombres más, fueron golpeados por vecinos de la localidad, quienes, al grito de “Con los niños no”, depositaron toda su furia en contra de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Camila.

Justicia para Camila: ¿cómo descubrieron a presuntos asesinos de la niña?

Fue la mañana del jueves 28 de marzo cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo de la menor dentro de una bolsa de plástico en la caseta de Zacapalco.

De manera anónima, vecinos de la familia informaron que la madre de Camila recibió una petición de rescate de la menor por 250 mil pesos.

Al decir la madre, que no contaba con esa cantidad de dinero, los secuestradores bajaron la suma hasta 30 mil pesos, aunque toda esta negociación se dio cuando la pequeña ya había sido asesinada.

Luego de revisar los videos, las autoridades interrogaron a un taxista que había colaborado con la vecina en la desaparición de la menor y fue quien informó dónde habían dejado el cuerpo de Camila.

¿Cuál fue la causa de muerte de Camila, en Taxco, Guerrero?

Sobre la causa de muerte de la menor de edad, de acuerdo con reportes de medios locales, la niña terminó asfixiada. En declaraciones, César Gómez, tío de Camila, adelantó que los resultados de la autopsia arrojaron que la estrangularon.

“Mataron a mi sobrina, la secuestraron, la torturaron, porque fue ahogamiento, estrangulamiento. Ya le hicieron la autopsia y la estrangularon”. César Gómez, tío de Camila.

Supuesta secuestradora de Camila era viuda: hilo en X da detalles de lo ocurrido en Taxco

