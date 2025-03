GENERANDO AUDIO...

Acusan al diputado Cuauhtémoc Blanco de abuso sexual. Foto: Cuartoscuro

Este martes, 25 de marzo, en la Cámara de Diputados se discutirá el tema del desafuero a Cuauhtémoc Blanco, legislador acusado de presunto abuso sexual. Para profundizar sobre este tema, Pablo Valdés platicó en su programa “A las nueve con Uno” con Alejandra Cullen, analista política, quien aseguró que será una prueba complicada para Morena.

La importancia del tema del desafuero Cuauhtémoc Blanco para Morena

Además de la denuncia de presunto sexual, al diputado de Morena también se le acusa de desvío de recursos durante su administración como gobernador del estado de Morelos. De acuerdo con Alejandra Cullen, “es un desastre lo que quedó en Morelos”.

“Todo lo que representa Cuauhtémoc Blanco en términos de impunidad, de abuso de poder, de mal manejo de gobierno y claro, no es el único gobernador de Morena con ese récord”, comentó la analista.



La experta añadió que el tema de quitarle al fuero al exgobernador podría ser la prueba de que con el gobierno de Morena se acabó la impunidad en México, pero se está convirtiendo en una muestra de que es un partido político igual de corrupto que los demás.



“En vez de verlo como una prueba de que con ellos no habrá impunidad, esto es una prueba de que no sólo Morena es tan corrupto como el resto de los partidos, sino que además no tiene ninguna voluntad de resolverlo, ni de mejorar las condiciones de justicia que claramente ni PRI ni PAN lograron imponer”, expresó Cullen.

Desafuero del exgobernador de Morelos causa divisiones dentro de Morena

El desafuero de Cuauhtémoc Blanco ha mostrado fisuras dentro de Morena. Algunas legisladoras del partido en el poder están inconformes ante la posibilidad de que el exgobernador de Morelos no enfrente a la justicia.

“Hay mucha gente de Morena que dice alto a la impunidad, que ya quieren que se trabaje de manera seria en la procuración de justicia, pero no son todos. Las mujeres de Morena arrancaron todo un movimiento para tratar de convencer al resto de las mujeres de la Cámara para acusar a Cuauhtémoc Blanco y lograr que enfrente a la justicia y no se quede impune con su fuero”, comentó Alejandra Cullen.

Esta división en Morena provocó que el PRI se muestre a favor de no quitarle el fuero al diputado Blanco, esto con el objetivo de ganarse un aliado político que lo ayude en el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno, presidente del Revolucionario Institucional.

“En realidad el PRI está jugando como siempre ha jugado: si tú me apoyas, yo te apoyo. Éstas son las alianzas y compadrazgos históricos del PRI (…) A ti te conviene que no te desafueren a Cuauhtémoc Blanco y que quede impune su delito y a mí me conviene que tú me apoyes en la siguiente, entonces se protege a Cuauhtémoc Blanco y se protege a Alito (Moreno)”, expresó la analista.

