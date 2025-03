GENERANDO AUDIO...

Foto: Rubén Rojas

El Arzobispo auxiliar de México, Javier Acero, advirtió que México no puede permitir campos de concentración como el de Teuchitlán, Jalisco.

“No podemos permitir campos de exterminio en ningún lugar del mundo, porque son fruto de negligencias y complicidades. Esta monstruosidad no puede quedar impune, indiferente, silenciada, en carpetas de investigación, en cuerpos abandonados, el horror no nos puede paralizar“, señaló Javier Acero.

Al realizar una homilía por la jornada de vigilia y reflexión por las personas desaparecidas, el Arzobispo, a nombre del clero, ofreció disculpas a las familias de las víctimas de desaparición forzada por los casos de indiferencia mostrada por miembros de la iglesia católica.

“Si en algún pastor no han percibido la empatía para escuchar su rabia y su dolor, discúlpenos. Si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias como pastores les pido perdón”, abundó el Arzobispo auxiliar de México.

Por último, exigió a las autoridades escuchar a los familiares de los desaparecidos y resolver sus demandas con diálogo y unidad.

“Hermanos la dignidad humana no es de mayorías ideológicas, es un derecho humano que no debe ser pisoteado por nada, ni nadie, nuestra llamada a todos los actores del país, todos los actores políticos y sociales del país, empresarios, líderes sociales y religiosos para que no usemos un lenguaje agresivo. Nunca vamos a tener paz con un muerto escondido”, expresó Javier Acero.