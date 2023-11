Corredor Industrial CDMX-Edomex-Hidalgo en torno al AIFA impactará en estas alcaldías y municipios

Fue dada a conocer la creación de un Corredor Industrial en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el que participarán los gobiernos de la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) e Hidalgo, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Fue el viernes pasado cuando Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX; Delfina Gómez, gobernadora del Edomex; y Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo; se reunieron junto a Román Meyer Falcón, secretario de la Sedatu, en la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México (CDMVM).

En el encuentro, celebrado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los funcionarios acordaron que, con el Corredor Logístico Industrial CDMX-Edomex-Hidalgo se potencializará el desarrollo económico y social de la zona.

Cabe mencionar que está previsto que el corredor impacte positivamente en tres alcaldías de la CDMX, así como en algunos municipios del Edomex e Hidalgo.

Martí Batres destacó la importancia de trabajar de manera conjunta en el abasto de agua para el futuro de los habitantes de las tres entidades y planteó dialogar con el Gobierno de Michoacán para fomentar, en colaboración con el Estado de México, la reforestación de los bosques de la región, para atraer agua y generar lluvias que contribuyan al almacenamiento del Sistema Cutzamala.

Asimismo, enfatizó que el potencial de las tres entidades se podrá alcanzar también a través de la conectividad interestatal, la cual ha sido impulsada por el Gobierno Federal, a través de proyectos como el Tren Interurbano “El Insurgente” y la ampliación del Trolebús Elevado, que se conectará desde Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, al municipio de Chalco en el Estado de México.

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez destacó que el programa territorial y operativo del Corredor Logístico Industrial debe garantizar que la urbanización en torno al AIFA sea equitativa, incluyente, respetuosa del medio ambiente y de los recursos naturales.

También destacó la creación de otras obras que impactan positivamente a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), como la ampliación del Tren Suburbano, la Planta Potabilizadora “Madín II”, la rehabilitación del pozo de agua Ehécatl Quetzalcóatl, de las avenidas Circunvalación Sur e Industria Química, de “Las Arroceras” y la intervención para prevenir inundaciones en el Tláhuac-Xico.

“Este espacio es un símbolo de convergencia, de la unión de voluntades y el compromiso firme de priorizar el bienestar del pueblo. (…) Este aeropuerto es un elemento central para la dinamización económica y social del Estado de México, de Hidalgo y de la Ciudad de México, y que no solamente la podemos ver como una terminal aérea, sino que es un detonante principal del progreso y lo será aún más con la consolidación del corredor logístico industrial de Santa Lucía”

Mientras que Julio Menchaca Salazar, expresó que las tres entidades coinciden en trazar una ruta para construir un progreso ordenado de la ZMVM, el cual tendrá como uno de sus principales ejes, el AIFA, punto de desarrollo económico y social.

“Están dadas las condiciones para aprovechar un detonante de desarrollo tan importante como el Aeropuerto Felipe Ángeles, que impacta a las tres entidades federativas y a todas las demás cerca, no solamente a nuestros tres estados, si no es un impacto nacional que tenemos que aprovechar, ya se hizo una magnífica inversión. (…) No solamente a nivel de comunicación turística lo podemos aprovechar, sino todo lo que implica la comunicación para la actividad económica, la actividad industrial y a partir de ahora, diseñar el espacio físico de lo que queremos y necesitamos ordenadamente con el cuidado del entorno, desarrollar para el presente y las futuras generaciones”

Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo