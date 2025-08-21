CDMX y Edomex amanecen con lluvias, ¿qué se espera en las próximas horas?

| 07:53 | Lidia Rivera | Uno TV
Encharcamientos y retrasos por lluvias en CDMX y Edomex.
Encharcamientos y retrasos por lluvias en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este jueves 21 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecen con lluvias, lo que generó medidas de seguridad en el Metro, caída de árboles, encharcamientos y demoras vehiculares en diferentes alcaldías y municipios. Autoridades locales y de Protección Civil mantienen monitoreo ante el pronóstico de precipitaciones que se extenderán a lo largo del día.

[TE RECOMENDAMOS: 210 presas de México se recuperan: suben al 50% tras lluvias históricas]

Pronóstico de lluvias para CDMX hoy 21 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que en la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo predominantemente nublado.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm
  • Lluvias muy fuertes por la tarde, con probabilidad de actividad eléctrica
  • Caída de granizo en distintas zonas de la capital

La dependencia capitalina señaló que se mantienen activos los protocolos de seguimiento en vialidades principales y zonas con antecedentes de acumulación de agua.

[TE RECOMENDAMOS: Monzón y canales de baja presión traerán lluvias intensas en varias regiones del país]

Pronóstico de lluvias para Edomex hoy 21 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en el Estado de México las precipitaciones estarán acompañadas de:

  • Descargas eléctricas en distintos municipios
  • Rachas de viento que podrían superar los 40 km/h
  • Posibles granizadas durante la tarde y noche

Autoridades estatales recomendaron a la población atender las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en la entidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Llueve en CDMX: así opera Metro y Metrobús este jueves

Ciudad de México

Llueve en CDMX: así opera Metro y Metrobús este jueves

A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 21 de agosto

Nacional

A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 21 de agosto

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de agosto de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de agosto de 2025

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo alista marcha este jueves y más movilizaciones en la CDMX

Ciudad de México

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo alista marcha este jueves y más movilizaciones en la CDMX

Etiquetas: , , , , , ,