CDMX y Edomex amanecen con lluvias, ¿qué se espera en las próximas horas?
La mañana de este jueves 21 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecen con lluvias, lo que generó medidas de seguridad en el Metro, caída de árboles, encharcamientos y demoras vehiculares en diferentes alcaldías y municipios. Autoridades locales y de Protección Civil mantienen monitoreo ante el pronóstico de precipitaciones que se extenderán a lo largo del día.
[TE RECOMENDAMOS: 210 presas de México se recuperan: suben al 50% tras lluvias históricas]
Pronóstico de lluvias para CDMX hoy 21 de agosto
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que en la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo predominantemente nublado.
De acuerdo con el reporte oficial, se esperan:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm
- Lluvias muy fuertes por la tarde, con probabilidad de actividad eléctrica
- Caída de granizo en distintas zonas de la capital
La dependencia capitalina señaló que se mantienen activos los protocolos de seguimiento en vialidades principales y zonas con antecedentes de acumulación de agua.
[TE RECOMENDAMOS: Monzón y canales de baja presión traerán lluvias intensas en varias regiones del país]
Pronóstico de lluvias para Edomex hoy 21 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en el Estado de México las precipitaciones estarán acompañadas de:
- Descargas eléctricas en distintos municipios
- Rachas de viento que podrían superar los 40 km/h
- Posibles granizadas durante la tarde y noche
Autoridades estatales recomendaron a la población atender las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en la entidad.