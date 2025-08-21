CDMX y Edomex amanecen con lluvias, ¿qué se espera en las próximas horas?

GENERANDO AUDIO...

Encharcamientos y retrasos por lluvias en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este jueves 21 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) amanecen con lluvias, lo que generó medidas de seguridad en el Metro, caída de árboles, encharcamientos y demoras vehiculares en diferentes alcaldías y municipios. Autoridades locales y de Protección Civil mantienen monitoreo ante el pronóstico de precipitaciones que se extenderán a lo largo del día.

Pronóstico de lluvias para CDMX hoy 21 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que en la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo predominantemente nublado.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm

de entre 25 y 50 mm Lluvias muy fuertes por la tarde , con probabilidad de actividad eléctrica

, con probabilidad de actividad eléctrica Caída de granizo en distintas zonas de la capital

La dependencia capitalina señaló que se mantienen activos los protocolos de seguimiento en vialidades principales y zonas con antecedentes de acumulación de agua.

Pronóstico de lluvias para Edomex hoy 21 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en el Estado de México las precipitaciones estarán acompañadas de:

Descargas eléctricas en distintos municipios

en distintos municipios Rachas de viento que podrían superar los 40 km/h

que podrían superar los 40 km/h Posibles granizadas durante la tarde y noche

Autoridades estatales recomendaron a la población atender las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en la entidad.

