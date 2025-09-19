GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México y el Estado de México concentraron las mayores tasas de delitos en 2024, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo gubernamental estima que la capital del país registró 54 mil 473 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que el Estado de México llegó a 48 mil 426.

El estudio considera la incidencia delictiva, es decir, la cantidad de crímenes ocurridos por cada 100 mil habitantes. Este cálculo permite comparar a los estados sin importar su población y muestra que, en promedio, cada víctima sufrió 1.4 delitos en 2024.

En total, el Inegi reportó 33.5 millones de delitos en México durante 2024, cifra que supera a los 33.2 millones de 2023.

Entidades con más delitos en 2024

Después de la Ciudad de México y el Estado de México, el tercer lugar fue Querétaro, con una tasa de 45 mil 107 delitos por cada 100 mil habitantes. En contraste, las cifras más bajas se registraron en Nayarit (21 mil 727), Baja California Sur (21 mil 922) y Campeche (22 mil 071).

Los ilícitos más comunes fueron el fraude, con una tasa de 7 mil 574 por cada 100 mil habitantes, seguido del robo o asalto en calle o transporte público ( 6 mil 003) y la extorsión (5 mil 971). Según el Inegi, estos tres delitos representan la mayor parte de la incidencia nacional.

