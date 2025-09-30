GENERANDO AUDIO...

Esta mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un paquete de medidas para regular el transporte de materiales y sustancias peligrosas tras la explosión de una pipa de gas ocurrida en Iztapalapa el 10 de septiembre.

La funcionaria detalló que estas disposiciones buscan prevenir accidentes similares y forman parte de un esquema de coordinación con el Gobierno federal, que el próximo jueves presentará reformas legales en la materia.

Las medidas que aplicarán al transporte de materiales peligrosos en CDMX

Brugada explicó que las disposiciones locales se concentran en reforzar la seguridad vial, endurecer sanciones y exigir mayor capacitación a los operadores. Entre los principales ejes están:

Límite de 30 km/h para vehículos con sustancias peligrosas

para vehículos con sustancias peligrosas Prohibición de circular con cargas mayores a 40 mil litros dentro de la ciudad

dentro de la ciudad Restricción para que pipas con más de 10 mil litros no usen vías secundarias

no usen vías secundarias Circulación nocturna obligatoria (22:00 a 05:00) para unidades con más de 20 mil litros

Veda total en vías de acceso controlado

Multas duplicadas por incumplimiento

por incumplimiento Uso de radares móviles en accesos carreteros como México-Pachuca, México-Querétaro y México-Puebla

en accesos carreteros como México-Pachuca, México-Querétaro y México-Puebla Licencia tipo E-12 condicionada a cursos de manejo de sustancias peligrosas

condicionada a cursos de manejo de sustancias peligrosas Revisión técnica y dictámenes de seguridad emitidos por ASEA y unidades verificadoras autorizadas

y unidades verificadoras autorizadas Programas internos de Protección Civil obligatorios para distribuidores de gas e hidrocarburos

obligatorios para distribuidores de gas e hidrocarburos Puntos de revisión aleatorios y convenios de colaboración con la Secretaría de Energía y la ASEA para sancionar reincidencias

Qué dicen las disposiciones federales sobre el transporte de materiales peligrosos

A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este jueves presentará reformas que regularán la circulación de transporte de sustancias explosivas y peligrosas. En la conferencia indicó que acudirán los titulares de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para dar detalles.

Mientras tanto, siguen vigentes normas y acuerdos publicados recientemente:

NOM-011-1-SCT-2-2022 : establece condiciones para los volúmenes de mercancías peligrosas y su señalizacion

: establece condiciones para los volúmenes de mercancías peligrosas y su señalizacion NOM-043-SCT-SEMAR-ARTF-2023 : regula la documentación de transporte de estas mercancías

: regula la documentación de transporte de estas mercancías Disposiciones de la CNE publicadas en el DOF el 25 de septiembre Uso obligatorio de códigos QR en unidades vehiculares GPS activo y trazabilidad en tiempo real para transporte de gas LP, petrolíferos y petroquímicos Reportes obligatorios de operación de cada unidad a través del sistema SIRACP Sanciones por manipular o desactivar sistemas de geolocalización



Comparativa entre medidas de CDMX y federales

La estrategia de la CDMX prioriza la movilidad segura dentro del área urbana, mientras que las disposiciones federales ponen el foco en la trazabilidad tecnológica y la vigilancia en todo el territorio nacional.

A diferencia de las medidas anunciadas por la CDMX, como límites de velocidad, horarios nocturnos y rutas restringidas, las normas federales vigentes se enfocan principalmente en la trazabilidad, documentación, GPS y códigos QR, mientras que los detalles operativos como circulación, velocidad y vías seguras quedan bajo la competencia del Gobierno local

Ambos niveles de Gobierno coinciden en la necesidad de evitar tragedias como la ocurrida en Iztapalapa, pero será hasta el jueves cuando se conozcan las reformas federales que buscan unificar criterios entre estados y la capital.

