¿No tienes Cédula Profesional? No puedes ejercer legalmente estas carreras

La cédula profesional es uno de los documentos expedidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que hacen constar que culminaste tu carrera universitaria. De hecho, hay algunas carreras que no deberías ejercer si no la has tramitado, te contamos cuáles son.

¿Qué carreras NO debería ejercer sin cédula?

Algunas profesiones resultan evidentes que no deberían ejercerse sin este documento emitido por el Estado, por ejemplo, las relacionadas con el sector salud. Pero hay otras tantas que si son ejercidas sin cédula se convierten en delitos según lo especificado por la Ley reglamentaria del Artículo Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.

De acuerdo con esta ley, relativa al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, las siguientes carreras requieren cédula para ejercer de forma correcta sus funciones:

Actuario

Arquitecto

Bacteriólogo

Biólogo

Cirujano dentista

Contador

Corredor

Enfermera

Enfermera y partera

Ingeniero

Licenciado en Derecho

Licenciado en Economía

Marino

Médico

Médico Veterinario

Metalúrgico

Notario.

Piloto aviador

Profesor de educación preescolar

Profesor de educación primaria

Profesor de Educación secundaria

Químico.

Trabajador social.

¿Cómo se tramita una cédula profesional?

Cómo requisito fundamental, para iniciar el proceso de obtención de la Cédula Profesional, requieres estar titulado.

Recuerda que, desde octubre de 2018, es posible realizar el trámite en línea.

En cuanto a los requisitos, de acuerdo con la SEP, son los siguientes:

Título Profesional electrónico, debidamente registrado en la Dirección General de Profesiones.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

e.firma vigente.

Un medio de pago electrónico para cubrir los derechos correspondientes.

Con la plataforma en línea habilitada por el gobierno, donde los solicitantes pueden completar los pasos necesarios de forma remota. Al acceder al sitio web oficial y seleccionar el apartado de Cédula Profesional, se despliega una guía paso a paso para facilitar el proceso, lo que reduce la carga administrativa y agiliza la obtención del documento.

¿Qué pasa si no la tramito?

Este documento funciona como una autorización legal para el ejercicio profesional en el ámbito elegido por el individuo. No tenerla puede generar limitaciones, especialmente para aquellos que aspiran a trabajar en el extranjero.

La falta de la Cédula Profesional significa, en los casos antes mencionados, la imposibilidad de ejercer la profesión. Se considera también que la carrera está incompleta sin este documento, lo que puede obstaculizar oportunidades laborales e incluso afectar la percepción de la capacidad profesional del individuo.

Pero va más allá, el Código Penal Federal establece en su artículo 250 que este delito se sancionará con uno a seis años de prisión y una multa de hasta 500 días, o bien de entre 4 y 12 mil pesos.

Esto puede ocurrir ante una denuncia presentada y se conoce como usurpación de profesión, cualquiera de las carreras enlistadas puede llevarte a la cárcel, sin embargo las relacionadas con la salud como medicina y enfermería se persiguen de oficio; también contaduría pública ejercida en gobierno, además de abogacía y actuaría son especialmente castigadas con prisión.

Es importante no perder de vista que la Cédula Profesional marca el punto culminante de años de estudios universitarios. Este documento, otorgado por el Estado certifica la finalización de una licenciatura y habilita legalmente a los individuos para ejercer su profesión en el ámbito que deseen.