Centros de Acopio para damnificados por inundaciones; ubicación en cada estado

Puedes donar alimentos perecederos. Foto: AFP

Las intensas lluvias que han azotado el sur de México en los últimos días han dejado un saldo de 64 personas fallecidas, miles de damnificados y afectaciones en cientos de municipios; ante este panorama, distintos gobiernos estatales, dependencias y organizaciones civiles han puesto en marcha centros de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas.

¿En qué estados hay centros de acopio para damnificados por lluvias?

Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se abrirán 40 centros de acopio en las 16 alcaldías de la capital. Además, al momento la Cámara de Diputados cuenta con un centro de acopio habilitado desde el 13 de octubre.

Si estas cerca de C.U acude a donar. Foto: UNAM

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha establecido un espacio en el Estadio Olímpico Universitario, donde se recibirán alimentos y artículos de primera necesidad del 13 de octubre, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

Colima

La Secretaría de Marina habilitó centros de acopio en los mandos navales de Manzanillo, donde se reciben víveres y artículos de higiene personal. Las donaciones están destinadas a apoyar a las familias afectadas en Veracruz y otros estados.

Hidalgo

El Dif Hidalgo ha abierto espacios para apoyar a comunidades y municipios afectados por las lluvias en:

Sistema DIF: Calle Vicente Salazar 100, Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo

Calle Vicente Salazar 100, Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo Hospital del Niño DIFH: Boulevard Felipe Ángeles Km. 84.5, Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo

Boulevard Felipe Ángeles Km. 84.5, Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo CRIH: Boulevard Luis Donaldo Colosio 222, El Palmar, Arboledas de San Javier, C.P. 42088, Pachuca de Soto, Hidalgo

Acude a los centros de acopio. Foto: DIF Hidalgo

Jalisco

El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta instaló varios centros de acopio abiertos todos los días. Los puntos principales son:

Oficinas Centrales del DIF, Calle Paseo de las Palmas, Col. Barrio Santa María

Quiosco de Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal, Calle Independencia 123, Col. Centro

Edificio de la UMA, Planta Baja, Calle Av. Mezquital #604, Col. Los Portales

Instalaciones de La Lija, Col. Lomas del Coapinole

Delegación de Ixtapa, Calle Independencia esquina Josefa Ortiz de Domínguez #188, Centro, Ixtapa

Delegación del Pitillal, Calle 5 de Mayo #220, Centro Pitillal

Casa Tucán Los Poetas, Av. Palma Real #769 esquina 16 de Septiembre

Nuevo León

El Gobierno de Monterrey anunció que las oficinas generales del DIF, ubicadas en la calle Loma Redonda número 1500, Colonia Loma Larga, estarán funcionando como centro de acopio para recolectar artículos de limpieza y alimentos no perecederos.

Agua embotellada, frijoles y más son bienvenidos. FOTO: DIF Monterrey

Oaxaca

El Sistema DIF Estatal Oaxaca habilitó su sede principal como centro de acopio ante la emergencia.

Dirección: Calle Vicente Guerrero #114, Colonia Miguel Alemán, Oaxaca de Juárez

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas

Se busca la donación de objetos en lugar de alimentos. Foto: DIF Oaxaca

Puebla

La Fiscalía General del Estado y el Voluntariado de la Secretaría de Salud mantienen abiertos múltiples puntos de recolección para apoyar a las familias de la Sierra Norte.

Entre los principales centros de acopio se encuentran:

6 Norte 603, Centro Histórico, Puebla

Reforma 1305 y Reforma 722, Centro Histórico

Avenida 31 Poniente 1717, colonia Los Volcanes

CIS Angelópolis (Edificio Norte y Sur)

Libramiento a Tehuacán S/N, colonia Maravillas

Bulevar Atlixco 2103, colonia Belisario Domínguez

Los puntos operan de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y fines de semana de 9:00 a 13:00 o 18:00 horas, según la sede.

Querétaro

La Secretaría de la Juventud del Estado (SEJUVE) habilitó un centro de acopio en apoyo a las familias afectadas por las lluvias en la zona serrana.

Dirección: Edificio SEJUVE, Parque 2000, Querétaro

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas

Foto: Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro

San Luis Potosí

La organización Cáritas San Luis Potosí instaló un centro de acopio para apoyar a los damnificados de la Huasteca potosina.

Dirección: Álvaro Obregón 626, Zona Centro, San Luis Potosí

Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas

Veracruz

El Congreso del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento de Martínez de la Torre instalaron puntos de acopio para reunir víveres y productos básicos.

Martínez de la Torre: Parque “José María Mata”, abierto todos los días de 9:00 a 20:00 horas

Xalapa: Palacio Legislativo, entre las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, abierto de 9:00 a 18:00 horas

Zacatecas

El Sistema Estatal DIF Zacatecas activó su centro de acopio para apoyar a las familias de Veracruz.

Dirección: Avenida La Encantada 102, Colonia La Encantada, Zacatecas

Horario: Del 13 al 17 de octubre, en horario de oficina

Acude a las oficinas centrales SEDIF. Foto: Gobierno de Zacatecas

Secretaría de Marina también abre centros de Acopio:

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, ha establecido centros de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por las recientes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Estos centros operan bajo el Plan Marina, donde el personal naval se encarga de recibir, clasificar y distribuir los donativos a las comunidades más afectadas.

Los centros de acopio están abiertos de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas, en las siguientes ubicaciones:

Puerta 4 de la Secretaría de Marina : Calzada de la Virgen esquina con Avenida Heroica Escuela Naval Militar, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán, CDMX

: Calzada de la Virgen esquina con Avenida Heroica Escuela Naval Militar, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán, CDMX Base Naval Logística de la Armada de México: Anillo Periférico 2210, Colonia Chinampac de Juárez, Alcaldía Iztapalapa

Manzanillo, Colima

Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz

Paraíso y Frontera, Tabasco

Chetumal, Quintana Roo

Puerto Vallarta, Jalisco

¿Qué puedo donar en los centros de acopio?

Los centros de acopio instalados en todo el país están recibiendo principalmente alimentos no perecederos, como arroz, frijol, atún, sopas instantáneas, galletas, café soluble, leche en polvo y productos enlatados.

También se solicita agua embotellada, artículos de higiene personal (jabón, pasta dental, papel higiénico, toallas femeninas, desodorantes y pañales), además de ropa limpia en buen estado, cobijas, zapatos y productos de limpieza como detergente, cloro, escobas y trapeadores.

Desde gobiernos estatales hasta universidades, instituciones religiosas y organismos civiles, se han movilizado para brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir colaborando con donaciones para las familias afectadas por las lluvias e inundaciones.