Centros de Acopio para damnificados por inundaciones; ubicación en cada estado
Las intensas lluvias que han azotado el sur de México en los últimos días han dejado un saldo de 64 personas fallecidas, miles de damnificados y afectaciones en cientos de municipios; ante este panorama, distintos gobiernos estatales, dependencias y organizaciones civiles han puesto en marcha centros de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas.
¿En qué estados hay centros de acopio para damnificados por lluvias?
Ciudad de México
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se abrirán 40 centros de acopio en las 16 alcaldías de la capital. Además, al momento la Cámara de Diputados cuenta con un centro de acopio habilitado desde el 13 de octubre.
Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha establecido un espacio en el Estadio Olímpico Universitario, donde se recibirán alimentos y artículos de primera necesidad del 13 de octubre, en horario de 10:00 a 18:00 horas.
Colima
La Secretaría de Marina habilitó centros de acopio en los mandos navales de Manzanillo, donde se reciben víveres y artículos de higiene personal. Las donaciones están destinadas a apoyar a las familias afectadas en Veracruz y otros estados.
Hidalgo
El Dif Hidalgo ha abierto espacios para apoyar a comunidades y municipios afectados por las lluvias en:
- Sistema DIF: Calle Vicente Salazar 100, Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo
- Hospital del Niño DIFH: Boulevard Felipe Ángeles Km. 84.5, Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo
- CRIH: Boulevard Luis Donaldo Colosio 222, El Palmar, Arboledas de San Javier, C.P. 42088, Pachuca de Soto, Hidalgo
Jalisco
El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta instaló varios centros de acopio abiertos todos los días. Los puntos principales son:
- Oficinas Centrales del DIF, Calle Paseo de las Palmas, Col. Barrio Santa María
- Quiosco de Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal, Calle Independencia 123, Col. Centro
- Edificio de la UMA, Planta Baja, Calle Av. Mezquital #604, Col. Los Portales
- Instalaciones de La Lija, Col. Lomas del Coapinole
- Delegación de Ixtapa, Calle Independencia esquina Josefa Ortiz de Domínguez #188, Centro, Ixtapa
- Delegación del Pitillal, Calle 5 de Mayo #220, Centro Pitillal
- Casa Tucán Los Poetas, Av. Palma Real #769 esquina 16 de Septiembre
Nuevo León
El Gobierno de Monterrey anunció que las oficinas generales del DIF, ubicadas en la calle Loma Redonda número 1500, Colonia Loma Larga, estarán funcionando como centro de acopio para recolectar artículos de limpieza y alimentos no perecederos.
Oaxaca
El Sistema DIF Estatal Oaxaca habilitó su sede principal como centro de acopio ante la emergencia.
- Dirección: Calle Vicente Guerrero #114, Colonia Miguel Alemán, Oaxaca de Juárez
- Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas
Puebla
La Fiscalía General del Estado y el Voluntariado de la Secretaría de Salud mantienen abiertos múltiples puntos de recolección para apoyar a las familias de la Sierra Norte.
Entre los principales centros de acopio se encuentran:
- 6 Norte 603, Centro Histórico, Puebla
- Reforma 1305 y Reforma 722, Centro Histórico
- Avenida 31 Poniente 1717, colonia Los Volcanes
- CIS Angelópolis (Edificio Norte y Sur)
- Libramiento a Tehuacán S/N, colonia Maravillas
- Bulevar Atlixco 2103, colonia Belisario Domínguez
Los puntos operan de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y fines de semana de 9:00 a 13:00 o 18:00 horas, según la sede.
Querétaro
La Secretaría de la Juventud del Estado (SEJUVE) habilitó un centro de acopio en apoyo a las familias afectadas por las lluvias en la zona serrana.
- Dirección: Edificio SEJUVE, Parque 2000, Querétaro
- Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas
San Luis Potosí
La organización Cáritas San Luis Potosí instaló un centro de acopio para apoyar a los damnificados de la Huasteca potosina.
- Dirección: Álvaro Obregón 626, Zona Centro, San Luis Potosí
- Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 15:00 horas
Veracruz
El Congreso del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento de Martínez de la Torre instalaron puntos de acopio para reunir víveres y productos básicos.
- Martínez de la Torre: Parque “José María Mata”, abierto todos los días de 9:00 a 20:00 horas
- Xalapa: Palacio Legislativo, entre las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, abierto de 9:00 a 18:00 horas
Zacatecas
El Sistema Estatal DIF Zacatecas activó su centro de acopio para apoyar a las familias de Veracruz.
- Dirección: Avenida La Encantada 102, Colonia La Encantada, Zacatecas
- Horario: Del 13 al 17 de octubre, en horario de oficina
Secretaría de Marina también abre centros de Acopio:
La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, ha establecido centros de acopio para recolectar víveres y artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por las recientes lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.
Estos centros operan bajo el Plan Marina, donde el personal naval se encarga de recibir, clasificar y distribuir los donativos a las comunidades más afectadas.
Los centros de acopio están abiertos de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas, en las siguientes ubicaciones:
- Puerta 4 de la Secretaría de Marina: Calzada de la Virgen esquina con Avenida Heroica Escuela Naval Militar, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán, CDMX
- Base Naval Logística de la Armada de México: Anillo Periférico 2210, Colonia Chinampac de Juárez, Alcaldía Iztapalapa
- Manzanillo, Colima
- Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz
- Paraíso y Frontera, Tabasco
- Chetumal, Quintana Roo
- Puerto Vallarta, Jalisco
¿Qué puedo donar en los centros de acopio?
Los centros de acopio instalados en todo el país están recibiendo principalmente alimentos no perecederos, como arroz, frijol, atún, sopas instantáneas, galletas, café soluble, leche en polvo y productos enlatados.
También se solicita agua embotellada, artículos de higiene personal (jabón, pasta dental, papel higiénico, toallas femeninas, desodorantes y pañales), además de ropa limpia en buen estado, cobijas, zapatos y productos de limpieza como detergente, cloro, escobas y trapeadores.
Desde gobiernos estatales hasta universidades, instituciones religiosas y organismos civiles, se han movilizado para brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir colaborando con donaciones para las familias afectadas por las lluvias e inundaciones.