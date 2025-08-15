GENERANDO AUDIO...

CFE cumple 88 años. Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Energía, Mtra. Luz Elena González Escobar, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, encabezaron el evento conmemorativo por el 88.º aniversario de la Empresa Pública del Estado, en el marco de su reintegración vertical.

“La CFE nace como respuesta genuina a una profunda necesidad histórica: que la energía eléctrica dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho de todas y todos los mexicanos”, afirmó la Mtra. Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía.

Durante su participación, reconoció el gran trabajo de la directora general, Emilia Calleja Alor, y de las y los trabajadores, pues “se ha conformado, en un momento histórico, un gran equipo que mira hacia adelante y que está convencido del futuro de esta gran empresa”.

En su discurso, Emilia Calleja sostuvo que “la creación de la CFE es una huella trascendente, que se siente en cada hogar, en cada centro de trabajo y en todo espacio de comunidad, donde se forja el perseverante camino hacia un México de bienestar, inclusión y desarrollo”.

Celebró que con la legislación secundaria promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 18 de marzo, se recupera y fortalece la planeación del sector eléctrico; además, por primera vez se incorpora en una ley el concepto de justicia energética.

“Hace 88 años, el 14 de agosto de 1937, se constituyó formalmente la CFE para darle al país la energía que México necesitaba para su desarrollo”, recordó Héctor Sergio López Villarreal, director de Operación, quien también destacó el trabajo del ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, primer director general de la Empresa, y el del equipo que cada día lleva energía a los hogares de México.