GENERANDO AUDIO...

CFE da diversas alternativas para pagar el recibo de luz. Foto: Cuartoscuro

Pagar el servicio de energía eléctrica es esencial para los hogares mexicanos; sin embargo, por diferentes motivos, los recibos pueden extraviarse, lo que genera la duda de cómo cumplir con esta obligación sin tener el documento físico.

Afortunadamente, existen alternativas que permiten realizar el pago y evitar adeudos o recargos por pago extemporáneo, incluso sin salir de casa. Una de las más prácticas es el uso de la app autorizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), CFE Contigo.

Cómo pagar la luz sin el recibo con la app CFE Contigo

Para usar este método necesitas descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, disponible tanto en App Store como en Google Play. El registro se hace con correo electrónico, datos personales y un número de teléfono. Una vez validada la cuenta, se puede agregar el Número de Servicio o RPU, que aparece en cualquier recibo anterior o en tu contrato.

Si no tienes tu recibo a la mano, olvidaste llevarlo o lo perdiste, desde la aplicación móvil puedes obtenerlo en versión digital, descargarlo e imprimirlo. Incluso resulta útil en emergencias, ya que el recibo de luz también funciona como comprobante de domicilio para distintos trámites.

Al registrar tu servicio podrás consultar el saldo pendiente y realizar el pago de inmediato con tarjeta bancaria. Al finalizar, la app te enviará un comprobante digital de la transacción. Además, dentro de CFE Contigo es posible consultar tu historial, activar el recibo electrónico, reportar fallas y localizar centros de atención, lo que convierte a esta aplicación en la vía más completa y práctica.

Otras formas de pagar tu recibo de luz sin el documento físico

Si prefieres no usar la aplicación, la CFE también ofrece otras opciones para pagar únicamente con tu Número de Servicio:

CFEmáticos : en los cajeros automáticos de la CFE sólo necesitas ingresar tu RPU para consultar el monto y liquidarlo en el momento

: en los cajeros automáticos de la CFE sólo necesitas ingresar tu RPU para consultar el monto y liquidarlo en el momento Portal en línea de la CFE : desde la sección Mi Espacio puedes pagar con tarjeta y descargar tu recibo en formato PDF

: desde la sección Mi Espacio puedes pagar con tarjeta y descargar tu recibo en formato PDF Sucursales y tiendas autorizadas: establecimientos como Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro o supermercados también permiten el pago con sólo proporcionar tu número de servicio

Cumplir con el pago en tiempo y forma no sólo evita recargos por mora, también previene la suspensión del servicio y posibles afectaciones en tu historial crediticio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]