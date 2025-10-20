CFE logra restablecer el 98.72% del servicio eléctrico en cinco estados

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer el servicio eléctrico al 98.72% de los usuarios afectados en Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias recientes.

De acuerdo con el reporte, la CFE —encabezada por Emilia Esther Calleja Alor— ha reconectado el suministro a 260,080 usuarios, mientras que 3,382 permanecen pendientes de atención.

En el desglose por estado:

Puebla : 98.56% restablecido, con 381 usuarios pendientes.

: 98.56% restablecido, con 381 usuarios pendientes. Hidalgo : 95.41% restablecido, con 3,001 usuarios pendientes.

: 95.41% restablecido, con 3,001 usuarios pendientes. Veracruz : 100% restablecido.

: 100% restablecido. San Luis Potosí : 100% restablecido.

: 100% restablecido. Querétaro: 100% restablecido.

Labores ininterrumpidas y despliegue operativo

La CFE mantiene labores ininterrumpidas para garantizar la normalización total del servicio. En Hidalgo, donde los accesos presentan complicaciones, se ha dispuesto de cuatrimotos y retroexcavadoras para llegar a las zonas más afectadas.

En total, participan 968 trabajadores electricistas, 98 grúas articuladas, 279 vehículos tipo pick up, 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros. Además, se construyeron 16 estructuras en el Río Vizcaíno para mitigar riesgos, una obra que normalmente habría tomado dos semanas, completada en solo cinco días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Apoyo de CFE Telecom

Por su parte, CFE Telecomunicaciones ha desplegado 10 cuadrillas y 7 generadores eléctricos, logrando recuperar 120 torres de telefonía celular (62%) y 419 puntos de internet gratuito (42%).

En Álamo, Veracruz, se instalaron puntos de internet en dos clínicas del ISSSTE, además de la entrega gratuita de 2,569 chips CFE con servicio de voz y datos incluidos.

Coordinación interinstitucional

La CFE informó que continúa en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, SEDENA, SEMAR, Conagua, Secretaría de Salud, y los gobiernos estatales y municipales, para fortalecer la atención de la emergencia y restablecer la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones en las comunidades afectadas.