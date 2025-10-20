CFE logra restablecer el 98.72% del servicio eléctrico en cinco estados

La CFE no da descuentos exclusivos a adultos mayores o pensionados; el apoyo es el subsidio automático en tarifas domésticas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer el servicio eléctrico al 98.72% de los usuarios afectados en Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias recientes.

De acuerdo con el reporte, la CFE —encabezada por Emilia Esther Calleja Alor— ha reconectado el suministro a 260,080 usuarios, mientras que 3,382 permanecen pendientes de atención.

En el desglose por estado:

  • Puebla: 98.56% restablecido, con 381 usuarios pendientes.
  • Hidalgo: 95.41% restablecido, con 3,001 usuarios pendientes.
  • Veracruz: 100% restablecido.
  • San Luis Potosí: 100% restablecido.
  • Querétaro: 100% restablecido.

Labores ininterrumpidas y despliegue operativo

La CFE mantiene labores ininterrumpidas para garantizar la normalización total del servicio. En Hidalgo, donde los accesos presentan complicaciones, se ha dispuesto de cuatrimotos y retroexcavadoras para llegar a las zonas más afectadas.

En total, participan 968 trabajadores electricistas, 98 grúas articuladas, 279 vehículos tipo pick up, 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros. Además, se construyeron 16 estructuras en el Río Vizcaíno para mitigar riesgos, una obra que normalmente habría tomado dos semanas, completada en solo cinco días.

Apoyo de CFE Telecom

Por su parte, CFE Telecomunicaciones ha desplegado 10 cuadrillas y 7 generadores eléctricos, logrando recuperar 120 torres de telefonía celular (62%) y 419 puntos de internet gratuito (42%).

En Álamo, Veracruz, se instalaron puntos de internet en dos clínicas del ISSSTE, además de la entrega gratuita de 2,569 chips CFE con servicio de voz y datos incluidos.

Coordinación interinstitucional

La CFE informó que continúa en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, SEDENA, SEMAR, Conagua, Secretaría de Salud, y los gobiernos estatales y municipales, para fortalecer la atención de la emergencia y restablecer la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones en las comunidades afectadas.

