La red de transmisión de CFE se actualizará. Cuartoscuro.

La CFE presentó el Plan de Expansión de la Red Nacional de Transmisión 2025-2030, con una inversión de 163 mil 540 millones de pesos destinada a ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica en el país. El proyecto contempla la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión y 524 subestaciones, con lo que se busca beneficiar a más de 50 millones de usuarios.

Red eléctrica actual vs nueva infraestructura

Actualmente, la red de transmisión en México cuenta con 11 mil kilómetros de líneas y 2 mil 300 subestaciones. El nuevo plan permitirá sumar más de 6 mil kilómetros de circuito de línea tendida, lo que representa también un aumento significativo en la capacidad de transporte de energía. Además, se añadirán más de 500 subestaciones, lo que duplicará la capacidad de distribución en varias regiones.

La operación y mantenimiento de la red actual está a cargo de 5 mil 097 trabajadores, que realizan labores en bancos de baterías y transformadores. Con la ampliación, se busca no solo aumentar la cobertura, sino también modernizar los sistemas de respuesta ante emergencias y mejorar la interconexión de comunidades aisladas.

Comparativa de la red eléctrica

Red actual : 11 mil km de líneas, 2 mil 300 subestaciones

: 11 mil km de líneas, 2 mil 300 subestaciones Nueva red (2025-2030) : +6 mil km adicionales, 275 líneas nuevas y 524 subestaciones

: +6 mil km adicionales, 275 líneas nuevas y 524 subestaciones Usuarios beneficiados : más de 50 millones de personas

: más de 50 millones de personas Inversión: 163 mil 540 millones de pesos

Beneficios del Plan de Expansión

El Plan de Expansión de la Red Nacional de Transmisión tiene como objetivos:

Mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional

Incrementar la capacidad de respuesta ante desastres naturales

Reducir la pobreza energética en comunidades aisladas

Conectar zonas con potencial de energías renovables

Impulsar el desarrollo regional

Establecer interconexiones con países vecinos

Inversión por zonas

El proyecto estará dividido en tres grandes zonas:

Zona Norte

Estados: Baja California Sur, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí

Proyectos: 92 (23 concluidos)

Obras: 137 líneas de transmisión y 247 subestaciones

Beneficiados: 6 millones de hogares

Centro

Estados: Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Aguascalientes, Tlaxcala, Estado de México y también Guanajuato

Proyectos: 49 (7 concluidos)

Obras: 90 líneas de transmisión y 181 subestaciones

Beneficiados: 8.5 millones de hogares

Zona Sur

Estados: Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, además de Quintana Roo

Proyectos: 30 (5 concluidos)

Obras: 48 líneas de transmisión y 96 subestaciones

Beneficiados: 1 millón de hogares

Finalmente, cabe recordar que este plan se considera estratégico para garantizar el suministro eléctrico en todo el país y para integrar comunidades que hoy dependen de sistemas aislados.

