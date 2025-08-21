CFE pasará de 11 mil km de líneas a más de 17 mil y duplicará subestaciones
La CFE presentó el Plan de Expansión de la Red Nacional de Transmisión 2025-2030, con una inversión de 163 mil 540 millones de pesos destinada a ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica en el país. El proyecto contempla la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión y 524 subestaciones, con lo que se busca beneficiar a más de 50 millones de usuarios.
Red eléctrica actual vs nueva infraestructura
Actualmente, la red de transmisión en México cuenta con 11 mil kilómetros de líneas y 2 mil 300 subestaciones. El nuevo plan permitirá sumar más de 6 mil kilómetros de circuito de línea tendida, lo que representa también un aumento significativo en la capacidad de transporte de energía. Además, se añadirán más de 500 subestaciones, lo que duplicará la capacidad de distribución en varias regiones.
La operación y mantenimiento de la red actual está a cargo de 5 mil 097 trabajadores, que realizan labores en bancos de baterías y transformadores. Con la ampliación, se busca no solo aumentar la cobertura, sino también modernizar los sistemas de respuesta ante emergencias y mejorar la interconexión de comunidades aisladas.
Comparativa de la red eléctrica
- Red actual: 11 mil km de líneas, 2 mil 300 subestaciones
- Nueva red (2025-2030): +6 mil km adicionales, 275 líneas nuevas y 524 subestaciones
- Usuarios beneficiados: más de 50 millones de personas
- Inversión: 163 mil 540 millones de pesos
Beneficios del Plan de Expansión
El Plan de Expansión de la Red Nacional de Transmisión tiene como objetivos:
- Mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional
- Incrementar la capacidad de respuesta ante desastres naturales
- Reducir la pobreza energética en comunidades aisladas
- Conectar zonas con potencial de energías renovables
- Impulsar el desarrollo regional
- Establecer interconexiones con países vecinos
Inversión por zonas
El proyecto estará dividido en tres grandes zonas:
Zona Norte
- Estados: Baja California Sur, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí
- Proyectos: 92 (23 concluidos)
- Obras: 137 líneas de transmisión y 247 subestaciones
- Beneficiados: 6 millones de hogares
Centro
- Estados: Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Aguascalientes, Tlaxcala, Estado de México y también Guanajuato
- Proyectos: 49 (7 concluidos)
- Obras: 90 líneas de transmisión y 181 subestaciones
- Beneficiados: 8.5 millones de hogares
Zona Sur
- Estados: Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, además de Quintana Roo
- Proyectos: 30 (5 concluidos)
- Obras: 48 líneas de transmisión y 96 subestaciones
- Beneficiados: 1 millón de hogares
Finalmente, cabe recordar que este plan se considera estratégico para garantizar el suministro eléctrico en todo el país y para integrar comunidades que hoy dependen de sistemas aislados.