Foto: Reuters

Desde Palacio Nacional, se informó el avance en la atención de emergencia en los cinco estados afectados por las lluvias intensas registradas hace una semana.

Hasta este viernes, 127 localidades permanecían incomunicadas en las entidades afectadas. Además, se habían censado 38 mil 872 viviendas dañadas y se reportó que el servicio eléctrico se restableció al 95.4%, restando 12 mil 370 usuarios por reconectar.

Carreteras y comunidades recuperan comunicación

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que se logró un avance importante en la apertura de caminos y carreteras afectadas.

“La atención de afectaciones en carreteras del 14 al 17 de octubre pasó de 288 localidades incomunicadas a sólo 127, entonces hubo un avance significativo: 161 localidades ya tienen paso y comunicación”, explicó.

Brigadas de Bienestar censan viviendas dañadas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que continúan los censos para identificar los daños en las viviendas.

“38 mil 872 viviendas fueron visitadas y seguramente el día de hoy tendremos un avance mejor. Se siguen incorporando brigadas de todo el país de Servidores de la nación para reforzar especialmente el estado de Hidalgo”, señaló.

Sedena y Marina mantienen apoyo en campo

En las labores de emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) mantienen desplegados 8 mil 389 y 4 mil 519 elementos, respectivamente.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó las acciones de auxilio realizadas durante la última semana.

“Del 9 al 16 de octubre, en materia de auxilio a la población, se evacuaron 346 personas —200 vía aérea, 12 por agua y 134 por tierra—. También se repartieron 122 mil despensas, 230 mil litros de agua embotellada, 74 mil 680 litros de agua purificada con plantas potabilizadoras, 75 mil 751 raciones calientes, y se habilitaron 92 albergues con 466 personas alojadas”, precisó.

Gobernadores agradecen apoyo federal

Los gobernadores de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí expresaron su agradecimiento al Gobierno Federal por el respaldo en las labores de emergencia, reconstrucción y asistencia humanitaria.