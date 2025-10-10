GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha logrado restablecer el suministro eléctrico al 53% de los usuarios afectados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, tras las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas.

De acuerdo con la CFE, cuadrillas de trabajadores se encuentran desplegadas en las zonas afectadas, trabajando de manera ininterrumpida para normalizar el servicio lo antes posible. Las condiciones meteorológicas adversas provocaron la caída de árboles, postes y líneas eléctricas, lo que derivó en interrupciones parciales del suministro en diversas comunidades.

En Veracruz y Tamaulipas se reportaron los mayores daños a la infraestructura eléctrica, seguidos por Hidalgo y Puebla, donde los equipos de emergencia continúan realizando maniobras para reemplazar transformadores y reparar cables dañados por las ráfagas de viento.

La CFE reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y de restablecer el servicio al 100% en las próximas horas, priorizando hospitales, centros de abasto y zonas residenciales con mayor afectación.

La empresa estatal también exhortó a la población a mantener precaución cerca de cables caídos o zonas con acumulación de agua, y a reportar cualquier falla al número de atención 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.